به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، مزدوران سعودی در ادامه نقض توافق آتش بس در یمن تلاش کردند تا طی عملیاتی به منطقه «الزاهر» واقع در استان «البیضاء» نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به «الزاهر» با دخالت ارتش و نیروهای مردمی یمن ناکام ماند.

ارتش و نیروهای مردمی یمن در جریان درگیری با مزدوران سعودی شماری از آنها را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را به شدت مجروح ساختند.

این در حالی است که رژیم سعودی نیز همچنان به نقض آتش بس به صورت گسترده ادامه می دهد.

در همین راستا، جنگنده های سعودی طی چند نوبت نقاط مختلف استان های صعده و تعز را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

گفتنی است، پیشتر وزارت بهداشت یمن با صدور گزارشی اعلام کرده بود که حملات رژیم سعودی به این کشور تاکنون بیش از ۷۵۰۰ شهید و هزاران زخمی برجای گذاشته است.