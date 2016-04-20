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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۵۱

انتقاد مرکل و عباس از ساخت دیوار حائل

انتقاد مرکل و عباس از ساخت دیوار حائل

صدراعظم آلمان و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار شب گذشته با یکدیگر نسبت به ساخت دیوار حائل در کرانه غربی انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» در دیدار با «محمود عباس» در برلین همچنین اظهار داشت:روند برقراری صلح و ثبات باید بیش از پیش جدی تلقی شود.

صدراعظم آلمان با انتقاد از ساخت دیوار حائل در کرانه باختری افزود: ساخت دیوار حائل فرایند تحقق صلح را به تعویق می اندازد. توسل به زور نیز نمی تواند پیامد خوبی به همراه داشته باشد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در این دیدار تصریح کرد: ما با مشکلات عدیده ای در جریان دستیابی به صلح روبرو هستیم.

وی در ادامه افزود: امیدواریم بتوانیم با متوقف شدن ساخت دیوار حائل روند گفتگوهای صلح را جدی تر از پیش دنبال کنیم.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته پس از سفر به روسیه به منظور دیدار با مقامات آلمان وارد برلین شد.

کد مطلب 3603522
شقایق لامع زاده

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