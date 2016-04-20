فعالیت ۱۷۰۰ ورزشکار در بخش ژیمناستیک بانوان قم

بتول السادات رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته ژیمناستیک در میان بانوان قمی یک رشته خاص به شمار می‌رود زیرا به طور معمول عده‌ای از دختران نونهال و نوجوان در سنین پایین به سمت این رشته گرایش دارند اما عمر طولانی در این رشته ندارند.

وی افزود: به طور معمول با رسیدن یک ورزشکار بانوی ژیمناستیک به سنین جوان و بالا‌تر، ورزشکاران ما صحنه ژیمناستیک را ترک می‌کنند و تلاش ما بر این است که عمر و ماندگاری ورزشکاران بانو در این رشته را افزایش دهیم.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم گفت: باشگاه‌های ژیمناستیک قابل توجهی در قم وجود دارند که در بخش بانوان خدمات ارائه می‌کنند اما امکانات باشگاه‌های ما محدود است و به باشگاه‌ها و مربیان توصیه کرده‌ایم که اگر در باشگاه‌ها استعدادهای خوبی دیدند آن استعداد‌ها را برای انجام تمرینات تخصصی و حرفه‌ای به خانه ژیمناستیک استان قم معرفی کنند.

رفیعی بیان داشت: امسال در مسابقات دانش آموزی کشور حضور خواهیم داشت و با توجه به مدال‌هایی که سال گذشته هم در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک کشور کسب کردیم و هم در مسابقات نونهالان و خردسالان مدال‌های خوشرنگی به دست آوردیم، امید زیادی به قرار گرفتن بر روی سکو در مسابقات آموزشگاه‌های کشور داریم.

وی عنوان کرد: ژیمناستیک یک رشته پایه محسوب می‌شود و بر اساس ارزشیابی و آمار ورزشکاران بیمه شده، حدود ۱۷۰۰ ورزشکار در بخش بانوان در قم، در ژیمناستیک قم حضور داشتند و هدف ما جذب تعداد بیشتری از دختران ورزشکار به این رشته است و بدون شک آثار و نتایج آن متوجه تمام بدنه ورزش استان خواهد بود.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم تصریح کرد: نقش مربیان ملی و دوره‌های آموزشی آن‌ها در قم در پیشرفت ژیمناستیک قم اجتناب ناپذیر است و مدال آوری امروز ما حاصل برنامه جامع آموزشی ژیمناستیک قم در سال‌های اخیر بوده است.