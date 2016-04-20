علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات بین المللی سبک شوتوکان ریوبوکای در شهر ایروان ارمنستان برگزار شد که در این پیکار‌ها نماینده کشورمان به ۴ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز دست یافت.

وی افزود: کاراته کاهای قمی که در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند توانستند در این رقابت‌ها درخشش چشمگیری داشته باشند به طوری که مهدی بیرانوند، صیاد رحمان‌پور و حمیدرضا فرزانه نفرات قمی حاضر در این مسابقات بودند که همگی طلا گرفتند.

رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: پس از موفقیت در کسب عناوین بر‌تر مسابقات پایه کشور در دو بخش کاتا و کومیته برنامه جدیدی برای حفظ عناوین بر‌تر و نیز افزایش تعداد ملی پوشان در تیم‌های ملی کاراته داریم.

برخورداری بیان داشت: در بخش بانوان برنامه‌های جدیدی تدوین شده است که بر این اساس علاوه بر اجرای طرح استعدادیابی، برنامه‌های نوینی در زمینه برگزاری مسابقات و به روز رسانی علمی دانش مربیان در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: فهرست اعضای کمیته‌های بانوان هیئت کاراته نیز مشخص شده است و بر این اساس عزیزه موسوی به عنوان مسئول کمیته داوران سبک‌های کنترلی، محدثه اخویان به عنوان مسئول کمیته مربیان سبک‌های کنترلی و فاطمه خدایی به عنوان مسئول کمیته مربیان سبک‌های آزاد مشخص شده‌اند.

رئیس هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: معصومه اولیایی مسئول کمیته داوران سبک‌های آزاد، انسیه اعتمادی مسئول کمیته استعدادیابی، سعیده صفرزاده مسئول برگزاری لیگ و اسماء الجیشی مسئول کمیته تحقیق و پژوهش این هیئت خواهند بود.

برخورداری افزود: سعیده برازنده‌پور دبیر بخش بانوان هیئت کاراته و معاون سارا غلامی نایب رئیس هیئت کاراته است و فاطمه خدایی، سعیده برازنده‌پور، اسماء الجیشی، زهره لطفی و انسیه اعتمادی اعضای کمیته استعدادیابی هیئت کاراته در حوزه بانوان را تشکیل می‌دهند.