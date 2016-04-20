اعلام شرایط پذیرش سربازمعلم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان علیدوست معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کلیه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی که برگه آماده به خدمت برای تاریخ یکم تیرماه یا یکم شهریورماه ۹۵ دریافت کرده اند، می توانند با توجه به اعلام سهمیه سربازمعلم و صدور مجوز لازم از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، با مراجعه به ادارات کل آموزش و پرورش استان محل سکونت، تقاضای عضویت خود را در قالب طرح سربازمعلم مطرح کرده و در صورت تائید، توسط ستاد کل نیروهای مسلح، مدت خدمت خود را به عنوان سربازمعلم سپری کنند.

وی افزود: در طرح سرباز معلم، مشمولان علاقه مند به خدمت در آموزش و پرورش به ادارات این سازمان در سراسر کشور مراجعه کرده و پس از ارائه درخواست، مراحل گزینش و انتخاب این افراد از سوی آموزش و پرورش انجام می شود و نتیجه به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می شود.

علیدوست درباره شرایط پذیرش سربازمعلم نیز گفت: مشمولان متقاضی شرکت در این طرح باید فاقد غیبت بوده و با رعایت ضوابط و شرایط ابلاغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش پذیرش شوند.

وی ادامه داد: اعزام به خدمت این دسته از مشمولان فقط در اول تیرماه انجام می شود و افراد برای اصلاح تاریخ اعزام خود یا کسب اطلاعات بیشتر باید از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان محل سکونت، پیگیری و از مراجعه به مراکز وظیفه عمومی خودداری کنند.