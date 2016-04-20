ثبت نام مهمانی دانشجويان آغاز شد/ اعلام شرایط اختصاصی ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان به نشانی http://mad.saorg.ir برای ثبت درخواست نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان از امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه فعال شد.

دانشجویان می توانند درخواست های خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در این سامانه ثبت کنند.

متقاضيان پس از ثبت نام در سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان كد رهگيری دریافت می کنند که پی گیری وضعیت درخواست متقاضیان از طریق کدرهیگری امکان پذیر خواهد بود.

درخواست های دانشجویان برای نقل و انتقال و مهمانی در دانشگاه مبدا از ۱۵ خردادماه آغاز و تا ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.

همچنین بررسی و اعلام نظر دانشگاه های مبدا نیز ۱۵ مرداد تا ۱۰ شهریور ماه انجام می شود.

شرايط عمومی و اختصاصی نقل و انتقال دانشجويان

در شرایط عمومی و اختصاصی نقل و انتقال دانشجویان آمده است: در اين سامانه تمام دانشجويان دانشگاههای دولتی اعم از روزانه و شبانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غيردولتی - غيرانتفاعی و دانشگاه‌های فنی و حرفه ای امكان ثبت تقاضای ميهمانی و انتقال را دارند.

به دانشجويان ميهمان خوابگاه تعلق نمی گيرد، دانشجویان دوره روزانه در صورت مهمانی ملزم به پرداخت شهریه هستند.

همچنین در صورت مغايرت اطلاعات و مدارک ارسالی با درخواست، حق هرگونه مهمانی و انتقالی از دانشجویان سلب می شود.

به گزارش مهر، ابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل وزارت علوم با اشاره به نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ گفت: در این دوره صرفا فقط میهمانی انجام گرفته و هیچ انتقالی وجود ندارد. فقط افراد دارای شرایط خاص می توانند تقاضای میهمانی خود را برای بررسی دانشگاه مبداء و مقصد ارسال کنند.