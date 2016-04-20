به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در نشست درس اخلاق مدیران استان مرکزی اظهار داشت: در آموزهای اسلام و مولفه های نظام اسلامی بر سلامت و اخلاق مداری مدیران تاکید بسیاری شده و مسئولین در رده های مختلف باید با الگوگیری از سیره اهل بیت(ع) پیش روند.

وی افزود: مدیران اخلاق مدار به سبب اینکه در وظایف خود مسئولیت شناس و متعهد هستند علاوه بر موفق بودن در تحقق برنامه ریزی ها و امور محوله، در پیشبرد اهداف جامعه نیز نقش وثری خواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: امروز حرکت در مسیر آبادانی بیش از پیش کشور، نیازمند افراد متعهد و با پشتکار در تمامی آحاد جامعه به ویژه مدیران دستگاه ها است تا با اقدامات سنجیده و برنامه ریزی های آینده نگرانه، رشد کشور را با شتاب بیشتری به پیش ببرند.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه از دیدگاه حضرت امیرالمومنین(ع) مدیران باید همواره بی منت برای مردم خدمت گذاری کنند، بیان داشت: مدیران و مسئولان دستگاه ها باید همواره خود را در مقابل مردم خدمت گذار و مسئول بدانند و در برابر آنها پاسخگو باشند که این یکی از شاخصه های مهم مدیران اخلاق مدار است.

وی خاطرنشان ساخت: مدیران دستگاه ها همواره باید اصولی همچون ساده زیستی، تقوا، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در این مسیر از آموزه های والای سیره علوی و نهج البلاغه بهره بگیرند.