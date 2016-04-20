به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آراسته صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارشهای مناسب ماههای اخیر به خصوص فروردین ماه اظهارداشت: بارندگیهای مطلوب امسال موجب شده تا تالابهای استان از وضعیت مطلوب آبی برخوردار شده و بسیاری از آنها سرریز شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون تالابهای استان مشکل جلبک ندارند افزود: برخی از تالابهای استان در سالهای اخیر در لیست سرخ مونترو قرار گرفتند که در ماههای گذشته با بارش مطلوب باران در حالت احیا و پرآبی قرار گرفتهاند.
آراسته به بحث آلودگی هوا و پیوستن ارومیه به جمع شهرهای آلوده اشاره کرد و گفت: در میان آلایندههای هوا، ریزگردهای ورودی از کشورهای ترکیه و عراق ۵۲ درصد از آلودگی هوای استان آذربایجانغربی را به خود اختصاص داده است.
سال گذشته آذربایجان غربی ۸۶ روز ناسالم را تجربه کرد
مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد: در سال گذشته آذربایجانغربی دارای ۳۰ روز با شاخصه بسیار خوب، ۱۷۷ روز سالم، ۸۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، هشت روز ناسالم، یک روز خیلی ناسالم و یک روز خطرناک بود و این آمار نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.
آراسته با اشاره به سهم بالای ریزگردهای ورودی از کشورهای همسایه در آلودگی هوای آذربایجان غربی اعلام کرد: ۵۲ درصد از آلودگی هوا مربوط به ریزگردهایی است که عمدتاً از کشور ترکیه و عراق وارد هوای استان میشوند و درصد کمی از ریزگردهای بومی سبب آلودگی هوای منطقه میشوند.
وی با اشاره به وضعیت تصفیه خانههای فاضلاب استان اضافه کرد: تمام کارخانههای بزرگ در استان دارای تصفیه خانه صنعتی هستند و پایشهای مستمر هر سه ماه یکبار به صورت تخصصی و هم از طریق آزمایشگاههای خصوصی انجام میشود.
آراسته با اشاره به اینکه هم اکنون فاضلابهای واحدهای صنعتی جمع آوری و به تصفیه خانه مرکزی ارومیه وارد میشود گفت:۷۰ درصد فاضلاب شهر ارومیه در تصفیه خانه فاز یک شهرک صنعتی ارومیه با راندمان ۶۰ تا ۸۰ درصدی تصفیه میشود که در صورت تخطی برای آنها اخطار صادر میشود.
اغلب شهرهای آذربایجان غربی دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: در شهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه نیز وجود زمینی بین دو شهرک مشکلی است که حل نشده و کشاورزان حاضر به فروش آن زمینها برای عبور لوله فاضلاب نیستند و شرکت شهرکهای صنعتی نیز مصمم است تا لوله فاضلاب را از طریق کانال قوپی انتقال دهد که در صورت اجرایی شدن مشکل حل میشود.
آراسته با اعلام اینکه هم اکنون اغلب شهرهای استان دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند و در شهرهایی نیز که تصفیه خانه وجود ندارد، مطالعه احداث آغاز شده و یا در حال احداث است بیان کرد: واحدهای صنعتی بزرگ استان که شامل ۶۰ واحد است، دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند.
وی در ادامه با تاکید بر وابستگی شدید انسانها و تمام موجودات به محیط زیست و کره زمین و ضرورت مراقبت از زمین اظهار داشت: انسانها و دیگر موجودات زنده در این نعمت الهی سهیم هستند وبنابراین باید استفادهای متعادل از منابع خدادادی داشته باشیم.
آراسته با اشاره به اهمیت وجود درختان در چرخه تولید اکسیژن افزود: جنگلهایی که حیات را برای انسانها به ارمغان آوردهاند اکنون با اتفاقاتی مانند آتش سوزی، قطع درختان برای تولید کاغذ و زغال و فعالیتهای عمرانی و ساختمانی تهدید میشوند.
پالایش پسماند هزار و ۵۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان غربی
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص مشکل زیست محیطی دفع اصولی پسماند در استان نیز با اشاره به مشکل رها سازی زبالهها در طبیعت گفت: زباله تولید شده در روستاها زمانی به وسیله خود اهالی جمع آوری و کمپوست میشد ولی متاسفانه امروزه در کیسههای پلاستیکی در طبیعت رها میشوند.
وی ادامه داد: روزانه ۵۰۰ تن زباله از سطح شهر جمعآوری و دفع میشود و در گذشته مردم روستاها زبالههای خود را به وسیله سوزاندن یا چال کردن از بین میبردند اما امروزه با توجه به استفاده از لوازم پلاستیکی دور ریز زباله در روستاها باید مدیریت شود تا پراکندگی زباله در اطراف روستاها صحنه زشتی را ایجاد نکند.
آراسته به پالایش پسماندهای بیمارستانی اشاره و خاطرنشان کرد: برای پسماندهای ویژه و خطرناک در استان نیاز به چارهاندیشی بود که با اقدامات اخیر این مشکل حل شده و محل مخصوصی جهت دفع این زبالهها در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات شاخص بخش مدیریت پسماند حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی، گفت: پسماند هزار و ۵۶۳ واحد تولیدی و درمانی به شکل استاندارد در سطح استان در سال ۹۴ به شکل تفکیکی صورت گرفته و بیخطرسازی کامل پسماندهای برنده و شیمیایی انجام شده است.
جشنواره فیلم سبز به میزبانی آذربایجان غربی برگزار میشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی بیان کرد: متاسفانه بعضی از شکارچیان به صورت غیر قانونی در مناطقی که شکار ممنوع است فعالیت میکنند، ما هم حدالامکان به وسیله مأمورین خود و به صورت مسلح از این عمل جلوگیری میکنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از برگزاری پنجمین جشنواره فیلم سبز در این استان خبر داد و افزود: این جشنواره پس از ۱۰ سال توقف امسال به صورت بین المللی و با حضور کشورهای مختلف برگزار میشود.
آراسته در ادامه نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: آذربایجان غربی با توجه به اقلیم خاص آن و مواجه شدن با خشکسالی در دهه اخیر با مشکل تبخیر آب دریاچه ارومیه و پراکنده شدن شورهزارها در سطح وسیعی از مناطق اطراف دریاچه شده و خطر آلودگی زیستمحیطی این استان را تهدید میکند.
وی افزود: شرایط ویژه دریاچه ارومیه و ایجاد نمکزارهای وسیع مسئولان نهادهای مختلف آذربایجان غربی به ویژه نهادهای مرتبط با امور آبخیزداری و حفظ محیط زیست را بر آن داشت تا در زمینه مقابله با پراکنده شدن شورهزارها و ایجاد آلودگی زیست محیطی اقدام اساسی انجام دهند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به کاشت نهالهای مختلف به ویژه نهال درخت گز و قرهداغ در سواحل دریاچه ارومیه، اظهار داشت: رشد حتی یک نهال در سواحل رو به تخریب دریاچه و مقابله با ایجاد فضایی کویری که با شوره و نمک همراه است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
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