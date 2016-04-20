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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین؛

۲ فوتسالیست قزوینی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شدند

۲ فوتسالیست قزوینی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شدند

قزوین- دو فوتسالیست قزوینی به همراه تیم ملی دانشجویی راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مومنی و حمیدرضا پورجاوید دو فوتسالیست قزوینی به همراه تیم دانشگاه آزاد نماینده کشورمان امشب عازم دومین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا در کشور قزاقستان می شوند.

در این رقابت ها تیم های ایران، تاجیکستان، مغولستان، قرقیزستان، چین، ترکمنستان و دو تیم از قزاقستان شرکت دارند.

دومین دوره رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانشجویان آسیا از ۴ تا ۸ اردیبهشت در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

اعزام تیم دو و میدانی دختران جوانان استان به مسابقات قهرمانی کشور

دبیر هیئت دو و میدانی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سیده منیره امانی، پاریاد طاهرخانی، فائزه طاهرخانی، زهرا عسگری، مهتاب چگینی و درسا شادفر تیم دختران استان در این رقابت ها را تشکیل می دهند.

سعادت افزود: زهرا جعفر آبادی به عنوان مربی و سرپرست تیم استان را همراهی می کند.

مسابقات دو و میدانی  قهرمانی جوانان کشور روزهای پنجشنبه وجمعه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 3603624

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