به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح چهارشنبه در دیدار با خانواده شهیدان علیرضا اخلاقی و علی فقیه ایاد و مناسبت های ماه رجب را تبریک عرض کرد و اظهار داشت: امنیت، آسایش و اقتداری که ما امروز داریم به برکت خون شهدا و امام شهدا است.

غلامرضا مهرجو بر ضرورت رسیدگی به مشکلات خانواده معظم شهدا تاکید کرد و افزود: به حمد الله در چند سال اخیر بنیادشهید در بخش تجهیزات درمانی و پزشکی برای والدین شهدا اعتبارات خوبی اختصاص داده که امیدواریم در سال جاری شاهد افزایش آن باشیم.

مهرجو با بیان اینکه مشکلات درمان یکی از دغدغه های اصلی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران است، تصریح کرد: بر همه ما فرض است که از خانواده معظم شهدا تجلیل و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها رسیدگی کنیم.

مهرجو ادامه داد: خانواده معظم شهدا نباید دغدغه درمان و معیشت داشته باشد که نیاز به توجه ویژه دارد.