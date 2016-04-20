انعقاد قرارداد ساخت واحد پتروشیمی مهران با سرمایه گذاری چینی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در حاشیه آیین امضا قرارداد ساخت واحد پتروشیمی شهرستان مهران استان ایلام بین شرکت مجری پتروسامان فراگستر و شرکت چینی تامین کننده سرمایه (فاینانسر) سی ان تی آی سی (CNTIC) در تهران اظهار کرد: پتروشیمی مهران هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم در منطقه ایجاد می کند.

وی ادامه داد: نیاز به حمل و نقل مواد اولیه و تولیدی این طرح پتروشیمی، تعداد زیادی اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد می کند.

مروارید با بیان اینکه محصولاتی که در قالب این طرح تولید می شوند علاوه بر تامین نیاز داخلی در بازارهای خارجی نیز تقاضا دارند، گفت: شهرستان مهران ۱۰ کیلومتر با مرز عراق فاصله دارد که همین امر ظرفیت مناسبی برای صادرات محصولات پتروشیمی فراهم کرده است.

وی با اشاره به تاکید وزیر نفت بر راه انداری شهرک پتروشیمی در استان ابراز امیدواری کرد که بزودی یک شهرک صنعتی با محوریت طرح های پتروشیمی در منطقه راه اندازی شود تا علاوه بر ایجاد صنایع مادر و پایین دستی نفت و گاز، زمینه صادرات به کشورعراق و سایر کشورها نیز فراهم شود.

مروارید هزینه قرارداد طرح پتروشیمی شهرستان مهران را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو عنوان کرد و گفت: ۸۵ درصد از این مبلغ به صورت فاینانس از سوی طرف چینی و ۱۵ درصد باقی مانده توسط شرکت مجری ایرانی تأمین که تضمین های لازم نیز از طرف دولت و بانک های عامل یا بانک مرکزی داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام جزء سه استان برتر کشور از لحاظ منابع نفت و گاز است، تصریحکرد: با توجه به وجود مواد اولیه کافی، امیدواریم اجرای این قرارداد، ایجاد صنایع پایین دستی در استان ایلام را تسهیل کند.

استاندار ایلام با بیان اینکه عملیات ساخت پتروشیمی مهران تا دو ماه آینده آغاز می شود پیش بینی کرد که احداث این طرح تا ۴۰ ماه زمان ببرد.

مروارید محصولات این واحد پتروشیمی را متنوع ذکر کرد و گفت: در این طرح زنجیره مختلفی از محصولات شامل پلی ال، متانول، فنول، آکریلیک اسید، ال پی جی و بنزین را تولید خواهد کرد که هر کدام از آن ها مورد استفاده بازارهای داخلی و خارجی است.

ارائه ۱۰ میلیارد دلار طرح برای سرمایه گذاری خارجی در استان ایلام

استاندار ایلام به مذاکرات انجام شده با شرکت های مختلف خارجی برای جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: این روند پس از برداشته شدن تحریم ها تسریع شده است و امیدواریم پس از برقراری کامل روابط و کارگزاری های بانکی با جهان، قراردادهای مختلفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی به امضا برسد.

وی با بیان اینکه ۱۰ میلیارد دلار طرح آماده جذب سرمایه گذاری خارجی در استان ایلام وجود دارد تصریح کرد: برای مثال به تازگی تفاهم نامه ایجاد نیروگاه ۴۸۰ مگاواتی برق با یک گروه سرمایه گذار ترکیه ای امضا شد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروسامان گستردر ادامه در این نشست گفت: با اجرای این طرح محصولات پتروشیمی از جمله پلی ال، رزین فنول و آکریلیک اسید برای اولین بار در ایران تولید می شود ضمن اینکه زمینه ایجاد صنایع پایین دستی در شهرک های صنعتی استان ایلام و استان های مجاور و نیز تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی کشور فراهم می شود.

محمدرضا دقیق با بیان اینکه این طرح براساس جدیدترین فناوری های کشورهایی همچون آلمان، انگلستان، دانمارک و فرانسه ساخته می شود تصریح کرد: محصولات این واحد پتروشیمی در تولید نایلون، انواع شوینده ها، رنگ ها، آسپرین، افزودنی های بنزین، چسب و... استفاده خواهد شد.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروسامان گستر به عنوان مجری این پروژه ابراز امیدواری کرد که با ساخت این واحد، نیاز به واردات مواد اولیه صنایع پایین دستی نفت و گاز کشور از بین برود.

وی بیان کرد: ساخت این واحد پتروشیمی حدود ۴۰ ماه زمان می برد و با اجرای این طرح برای سه هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.

شرکت چینی سی.ان.تی.آی.سی (CNTIC)با ۲۵ سال فعالیت در ایران

یانگ بین دستیار مدیرعامل و نماینده شرکت چینی سی.ان.تی.آی.سی (CNTIC) به عنوان سرمایه گذار این پروژه نیز در ادامه با اشاره به سابقه ۲۵ سال فعالیت این شرکت در ایران، ابراز داشت: شرکت مادر تامین سرمایه (فاینانس) خطوط یک و دو مترو تهران و واگن های موردنیاز، چند کارخانه سیمان و برخی طرح های مخابراتی در ایران فعالیت کرده است.

وی با بیان اینکه این شرکت به تازگی در حوزه ساخت نیروگاه های تولید انرژی های نو و واحدهای پتروشیمی فعال شده است تصریح کرد: ارزش قرارداد واحد پتروشیمی شهرستان مهران حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو است که سهم شرکت ما ۸۵ درصد و طرف ایرانی ۱۵ درصد است.

یانگ بین ابراز امیدواری کرد که این شرکت در آینده در شمار بیشتری از طرح های عمرانی و صنعتی ایران بخصوص استان ایلام سرمایه گذاری کند.