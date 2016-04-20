رضایت ۷۰ درصدی مسافران هوایی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهقان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نوروز امسال ۱۹ درصد رشد پروازهای داخلی را داشتیم، گفت: این نشان می‌دهد همه دستگاه‌ها دست به کار شده‌اند تا نیازهای مردم را در صنعت فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه ایرلاین‌ها در تلاش هستند تا امکان خود را افزایش داده و ناوگان را به روز کنند، افزود: امسال تیم نظرسنجی برای نخستین بار در فرودگاه‌ها مستقر بوده‌اند و این نظرسنجی‌ها ادامه دارد.

مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ۷۰ درصد مردم از نحوه دسترسی به بلیت و خدمات ایام نوروز رضایت داشتند، اظهار داشت: این در حالی است که نوروز پیک سفر و ازدحام مسافر را داشتیم.

دهقان ادامه داد: تمام پروازها روزانه رصد می‌شود و در صورت بروز تأخیر بیش از دو ساعت از سوی دفتر با آنها مکاتبه می‌کنیم تا علت تاخیر را جویا شویم.

وی با تاکید بر اینکه اگر ایرلاینی تأخیر داشته باشد، مطابق با آئین‌نامه حقوق مسافر با آن برخورد می‌شود، گفت: همه تأخیرهایی که بیش از دو ساعت است، طبق دستورالعمل حقوق مسافر رعایت می‌شود، البته اگر تأخیر به دلیل شرایط نامساعد جوی باشد، خارج از کنترل شرکت هواپییمایی بوده و در هیچ کجای دنیا برای این موضوع مسئولیتی متوجه ایرلاین نیست.

مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری افزود: البته ایرلاین‌ها می‌توانند برای جذب مسافر حتی اگر پروازی به دلایل غیرقابل کنترل با تاخیر مواجه شد، از مسافر خود پذیرایی و دلجویی کنند که البته شرکت‌ها هم به این سمت حرکت می‌کنند.

دهقان با تاکید بر اینکه آمار شکایات کاهش یافته است، اظهار داشت: در مجموع ۷۰ درصد از مسافران از نظم پروازها رضایت داشته و ۳۰ درصد هم ناراضی بودند.

وی با اعلام اینکه در نوروز امسال شرایط جوی نامناسبی در بسیاری از نقاط کشور حاکم بود، گفت: تلاش کردیم که این مشکلات به بحران تبدیل نشود. حمایت از مسافر در دستورالعمل حقوق مسافر مورد توجه قرار گرفته و هر کجا که این دستورالعمل رعایت نشود و مسافر به ما شکایت کند، مطمئن باشد که بر مبنای این دستورالعمل با آن برخورد می‌کنیم.

مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: برخی مواقع مسافران اعلام می‌کنند که بالاتر از آئین‌نامه حقوق مسافر باید با ایرلاین برخورد شود و این جرایم، خسارت مسافر را جبران نمی‌کند. در این راستا طبق قانون مسافر به مراجع قضایی معرفی می‌شود و هر چه حکم شود، ایرلاین باید تمکین کند.