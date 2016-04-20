به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اختصاصی کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با جمعی از مسئولان پژوهشگاه های علوم انسانی برگزار شد.
در این جلسه « ظرفیت پژوهشگاههای علوم انسانی و تخصصی دستگاههای اجرایی به منظور پیوست نگاری فرهنگی » بررسی شد.
حسن بنیانیان گفت: با توجه به الزام قانونی مبنی بر لزوم پیوستنگاری فرهنگی برای طرحهای بزرگ در کشور توسط دولت، باید با همکاری پژوهشگاه های علوم انسانی بویژه پژوهشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی، دانشگاههای و پژوهشگاههای مستقل و حوزههای علمیه این امر مهم انجام شود.
وی افزود: ما بر اساس تعریف حداکثری از فرهنگ به معنای نظامی از باورها، مفروضات، ارزشها و نمادها که ادراکات و مناسبات جامعه را شکل می دهد، پیوست نگاری را عملیاتی می کنیم.
رئیس کمیسیون پیوست فرهنگی ادامه داد: پیوستنگاری فرهنگی به تنهایی تحولی ایجاد نمی کند اما آغاز حرکت به سمت تحول اساسی در برپایی تمدن نوین اسلامی است.
وی افزود: تغییرات فرهنگی اعم از تغییرات آگاهانه و ناآگاهانه هدف پیوست نگاری است که باید به تغیر رفتار در چارچوب دستیابی به فرهنگ مطلوب بیانجامد.
بنیانیان افزود: برای تاثیرگذاری بر رفتار فرد ابتدا باید بر روند کسب آگاهی وی تاثیرگذار باشیم که این آگاهی به تدریج در چهار لایه باورهای بنیادین، ارزش ها، رفتارها و هنجارها و نمادها تأثیرگذار خواهد بود.
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