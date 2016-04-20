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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

تغییرات مدیریتی در بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری

تغییرات مدیریتی در بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در احکامی جداگانه مدیران کل حوزه نظارت و اعمال مقررات این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتصاب و جابجایی در حوزه نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درحالی صورت می گیرد که ماه گذشته نیز، غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، از این سمت کنار گذاشته شد و لطف الله سبوحی قائم مقام رگولاتوری، وظایف وی را عهده دار شد.

هم اکنون نیز با حکم علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری، ولی الله مرادی به عنوان سرپرست اداره کل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فاوا (USO)، غلامرضا خاکسار به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی، سیدمحمد امامی به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و مهرداد ویسی به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات معرفی شدند.

همچنین در احکامی علیرضا اصغریان به عنوان مشاور اجرایی معاونت نظارت و اعمال مقررات و گرشاسب جمشیدنژاد به عنوان مشاور اجرایی معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری منصوب شدند که پیش از این به ترتیب مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات و نظارت بر سرویس های رادیویی بودند.

عمیدیان در مراسم تودیع و معارفه مدیران رگولاتوری، تغییرات مدیریتی در حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری را در راستای تقویت هرچه بیشتر این بخش و استفاده از توانمندیها و تجربه های نو عنوان کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: رگولاتوری با صدور پروانه فعالیت در حوزه های مختلف ICT، بازار کسب و کار را رونق بخشیده و با ایجاد رقابت سالم میان فعالان این بخش، در مسیر ارائه خدمات با کیفیت مناسب به مردم گام بر می دارد که استمرار این روند، مستلزم نظارت دقیق و همه جانبه است؛ چرا که حوزه نظارت، حوزه احصای حق مردم و رعایت حق الناس است و رگولاتوری به عنوان حافظ حقوق مردم باید در این زمینه پاسخگو باشد.

لطف الله سبوحی قائم مقام رگولاتوری نیز در این مراسم گفت: متناسب با تغییرات حوزه ICT، نیازمند تغییر تفکر نظارتی هستیم و باید تلاش کنیم تا با تعامل سازنده‌تر با دارندگان پروانه رفتار حرفه‌ای تری در حوزه نظارت داشته باشیم.

کد مطلب 3603643

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