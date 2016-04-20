بازیکنان ملوان درگذشت اولادی را باور ندارند/ در شرایط بازی نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدزاده در خصوص جدا شدن اولادی از اردوی تیم ملوان بندرانزلی گفت: ما قبل از سفر به اهواز انتظار داشتیم که مهرداد برای بازی با پرسپولیس به ما کمک کند که البته او از ناحیه کمر مشکل داشت که پزشکان تلاش کردند او را برسانند. بعد از آن هم دیدیم که در تمرینات پرفشار به خاطر آسیب دیدگی کمر نمی تواند به تمرینات ادامه بدهد و از نظر بدنی افت کرده بود.

وی افزود: بعد از بازی با پرسپولیس اولادی گفت که نمی تواند تمرین کند و از ما خواست برای درمان به تهران برود که به کلینیک دکتر نوروزی رفت و آنجا به درمان خود پرداخت. ما پیگیر کارها بودیم و قبل از سفر به اهواز با دکتر نوروزی صحبت کردم که به هر شکل شده او را به بازی با فولاد برساند. دکتر نوروزی هم تلاش زیادی کرد تا در آخرین تمرین ما در انزلی دیدم که اولادی حضور یافت.

سرمربی تیم ملوان یادآور شد: در اهواز با مهرداد صحبت کردیم و صلاح بر این شد که از اول بازی نکند و در نیمه دوم از همکار خودم خواستم که به مهرداد بگوید خودش را بهتر گرم کند و برود داخل زمین. درست دقیقه ۶۰ بازی بود که می خواستم او را به میدان بفرستم که به مربی تیم گفت کمرش درد گرفته است و برای همین او را به میدان نفرستادیم.

احمدزاده ادامه داد: بعد از بازی نیز مهرداد از ما خواست که به تهران برود و خود را درمان کند و ما هم گفتیم به طور کامل درمان خود را انجام دهد. او با پژمان نوری به تهران رفت که نوری زودتر به انزلی برگشت و درمان مهرداد ادامه داشت که این اتفاق رخ داد.

وی با بیان اینکه درگذشت اولادی باور کردنی نیست، گفت: شرایط روحی تیم ما خیلی سخت است. هیچ کس باور ندارد که اولادی را از دست داده ایم. دیروز در رخکتن به جای تمرین همه گریه می کردند.

سرمربی تیم ملوان در خصوص درخواست این باشگاه برای تعویق دیدار با سایپا بیان کرد: ما منتظر جواب سازمان لیگ هستیم تا اگر امکان داشت بازی ما را مقابل سایپا به جای روز جمعه در روز یکشنبه برگزار کند چون وضعیت روحی بازیکنان کاملا بهم ریخته است و شرایط مسابقه را نداریم.