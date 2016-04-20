به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر رئیسجمهوری به استان سمنان، در مراسمی پروژههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های اینترنت و موبایل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و شرکت مخابرات ایران به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات، طرح ارائه اینترنت پهن باند روستائی در ۲۱۷ روستای این استان با اعتباری حدود ۲۶ میلیارد ریال عملیاتی شد.
توسعه پهنای باند دسترسی دیتا در مراکز سمنان، دامغان و شاهرود، توسعه ظرفیت شبکه انتقال در مراکز گرمسار، سمنان، شاهرود، میامی، دامغان و معلمان و توسعه و تکمیل زیرساخت برق در مراکز میامی، زمانآباد و معلمان بعنوان پروژههای شرکت ارتباطات زیرساخت و راهاندازی مرکز آپا در سمنان به عنوان پروژه سازمان فناوری اطلاعات نیز به بهرهبرداری رسید.
همچنین در این مراسم پروژههای همراه اول در قالب توسعه شبکه نسل ۲ در ۲۲ ایستگاه، توسعه شبکه نسل ۳ در ۲۷ ایستگاه و توسعه بخشی RNC و BSC و پروژههای شرکت ایرانسل در قالب توسعه مراکز خدمات مشترکان در شهرهای دامغان و گرمسار، راهاندازی و توسعه شبکه نسل ۲ در سمنان، دامغان و گرمسار و راهاندازی و توسعه شبکه نسل ۳ در سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار و دیباج صورت گرفت.
در همین حال پروژه ارتباط داده و سیستم انتقال و شبکه سوئیچ و کابل نیز به عنوان پروژه شرکت مخابرات ایران به بهرهبرداری رسید.
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