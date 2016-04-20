آلوده کردن محیط زیست حرام است/کار سیاسی در محیط زیست ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست گفت: دین اسلام اهمیت فوق العاده ای به محیط زیست داده است و این را می توانیم از سندهای تاریخی و سندهای مقدس استنباط کنیم.

وی گفت: قرآن کریم می فرماید این زمین را با همه امکاناتش برای شما آفریدم اما در آیه دیگری می فرماید بخورید و بیاشامید و اصراف نکنید. بعد فرمود که آب مایع حیات است و اگر این مایع حیات را آلوده کنیم، بزرگترین گناه کبیره را انجام داده ایم.

بهرامی افزود: پیامبر می فرماید اگر روز قیامت برسد و نهالی دستتان باشد و شما هیچ وقتی نداشته باشید جز کاشتن نهال، اول آن را بکارید. یعنی نمی گوید توبه کن بلکه می گوید درخت بکار.

عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: پیامبر (ص) می گوید باد را نفرین نکنید چون باد مضرات را از شما دور می کند و امام صادق (ع) گفته اند اگر انسان آبی را بر زمین جاری کند و آن را صدقه بدهد، پس از مرگ بسیار به او ثواب خواهد رسید.

وی با بیان اینکه روایات متعددی درباره حفظ محیط زیست داریم، گفت: این دین ماست و این فضای تهران ماست. چقدر به دین عمل کرده ایم!

بهرامی افزود: اگر هوا را مسموم کنیم یا آب را آلوده و یا خاک را فرسوده کنیم، کار حرام مرتکب شده ایم. اما با داد زدن و شعار مشکل حل نمی شود. هزاران نفر در تهران به دلیل محیط آلوده از سرطان جان بخته اند. چه کسی مسئول آن است؟

وی با تاکید بر اینکه اسلام هیچ مشکلی ندارد اما ما باید به عنوان مسلمین خوب باشیم، گفت: در مجلس باید تصمیم درست بگیریم. قاچاقچیان را اعدام می کنیم، چرا نباید کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند، اعدام کنیم؟

بهرامی با طرح این پرسش که خروجی این همایش چست؟ گفت: در شهر تهران حداقل ۳ هزار نماز جماعت وجود دارد و در هر کدام حداقل ۵۰ نفر نماز می خوانند. یک سال به ائمه جماعت بگویید از محیط زیست سخن بگویند، اگر تهران درست نشد. البته شرط آن است که کار سیاسی را در آن دخالت ندهید.

وی گفت: اگر کسی زندگی انسان ها را آلوده کرد، دچار ظلم الهی شده است وغیر از دادگاه الهی باید در همین دنیا نیز در دادگاه محاکمه شود. چرا برای بهبود هوا، ورود به محدوده طرح ترافیک را ممنوع می کنید و بعد طرح ترافیک می فروشید تا این شائبه ایجاد شود که قانون تصویب کرده اید تا پول در بیاورید.

بهرامی در پایان با بیان اینکه ما جنگ را مدیریت کردیم، چگونه تهران را نمی توانیم مدیریت کنیم تا ابرهای سیاهی که کودکان و پیران ما را می کشد دور کنیم؟ گفت: به عنوان راهکار اصلی در مسائل محیط زیستی اول باید حرف های مقام معظم رهبری را سرلوحه خود قرار دهیم و در مجلس قوانین کارآمد تصویب کنیم که بتوان به آنها عمل کرد و آنگاه قوه قضائیه باید وارد عمل شود و اگر مردم پشتیبان آن باشند، عمل خواهد کرد.