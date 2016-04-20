از نتیجه عجیب تا اتفاقی که کام همه را تلخ کرد/ مشت پای چشم سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر، این هفت روز ورزش در حالی به پایان می رسد که در روزهای ابتدایی اتفاقات خوبی را در رشته های مختلف شاهد بود؛ آنجا که تنیس روی میز برای نخستین بار در طول تاریخ موفق به کسب سه سهمیه المپیک شد، تکواندو توسط بانوی 18 ساله خود صاحب چهارمین سهمیه المپیک شد، جودو و دوومیدانی هم به سهمیه ای جدید برای حضور در این بازی ها دست یافتند، تکواندوکاران در آسیا مدال آور شدند، پتروشیمی قهرما ن لیگ بسکتبال شد و مهمتر از همه اینکه، حساس ترین دیدار هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر میان پرسپولیس و استقلال برگزار شد و طی آن دو تیم بازی جذاب و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشتند.

اما در ادامه همه این اتفاقات خوب، ورزش ایران در این هفته طعم تلخ مرگ را تجربه کرد؛ مهرداد اولادی سه شنبه در اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت ورزش عبارت است از:

تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام جمعه گذشته در چهارمین دیدار فینال رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور و برای چهارمین بار متوالی نفت آبادان را شکست داد و عنوان قهرمانی این فصل از رقابت ها را از آ خود کرد. در مرحله رده بندی این فصل از مسابقات نیز شیمیدر تهران با کسب سه پیروزی برابر شهرداری اراک، به عنوان سوم دست یافت.

ایران قهرمان رقابتهای شطرنج نوجوانان آسیا شد

مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا پس از برگزاری ۹ دور رقابت میان شرکت کنندگان در حالی در مغولستان به پایان رسید که تیم شطرنج ایران با کسب ۴ مدال طلای ارزشمند به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. آرتین اشرف در رده سنی زیر ۸ سال، مبینا علی نسب در رده سنی زیر ۱۶ سال، آرش طاهباز در رده سنی زیر ۱۶ سال و مرصاد خداشناس در رده سنی زیر ۱۸ سال موفق شد به مدال طلا دست پیدا کنند.

پرسپولیس ۴ - استقلال ۲

تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال جمعه گذشته هشتاد و دومین دربی پایتخت را در ورزشگاه آزادی برگزار کردند. این دیدار در پایان با برتری ۴ بر ۲ شاگردان برانکو ایوانکوویچ همراه شد. در جریان این بازی مهدی طارمی (دو گل)، محسن مسلمان و رامین رضاییان برای پرسپولیس گلزنی کردند و دو گل استقلال هم توسط امید ابراهیمی و جابر انصاری به ثمر رسید. پرسپولیس با این برد از هر دو استقلال خوزستان و تهران سبقت گرفت و به صدر جدول رفت.

دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر برگزار شد. در دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات راه آهن، سپاهان، تراکتورسازی و سایپا در دیدارهای خانگی برابر ذوب آهن، استقلال اهواز، صبا و سیاه جامگان به تساوی یک بر یک بسنده کردند، پدیده با نتیجه ۲ بر یک از سد گسترش فولاد گذشت، استقلال خوزستان و نفت تهران به تساوی بدوگل دست یافتند و فولاد اهواز هم با یک گل ملوان را شکست داد.

آیین نامه کمیسیون ورزشکاران تصویب شد

نخستین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال جاری شنبه در محل این کمیته برگزار شد. بررسی آیین نامه کمیسیون ورزشکاران یکی از مهمترین مصوبات این نشست بود که اعضای حاضر در مورد آن به جمع بندی نهایی رسیدند و بالاخره این آیین نامه به تصویب رسید.

مدال آوری تکواندوکاران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا در حالی با حضور ۲۳۹ تكواندوكار از ۳۱ كشور به میزبانی فیلیپین در مانیل جریان دارد که نمایندگان کشورمان تا به امروز موفق به کسب مدال های رنگارنگ در این رقابت ها شدند طوریکه آرمین هادیور در وزن ۵۴- کیلوگرم و میرهاشم حسینیموفق به کسب مدال طلا شدند. در وزن ۶۳- کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی به نشان نقره دست پیدا کرد. در وزن اول بانوان ناهید کیانی برنز گرفت.

کسب سومین سهمیه المپیکی برای جودو

علیرضا خجسته جودوکار ۱۹ ساله تیم ملی که در رقابتهای قهرمانی آسیا در وزن ۶۶ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد و ۲۴۰ امتیاز در رنکینگ المپیک بدست آورد توانست در قالب سهمیه قاره ایی ،جواز حضور در المپیک ریو را بدست آورد. پیش از این جواد محجوب در وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم و سعید ملایی در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم جواز حضور در المپیک را کسب کرده بودند.

سه سهمیه المپیک برای تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک طی دو مرحله در هنگ کنگ برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران صاحب سه سهمیه برای حضور در بازی های المپیک ریو شدند. در این رقابت نیما عالیمان و نداشهسواری با حضور در فینال رقابت های منطقه آسیای میانه و پیروزی در این دیدار، صاحب سهمیه المپیک شدند. نوشاد عالمیان در مرحله دوم مسابقات انتخابی و در رقابت با پیگ پنگ بازانی که از کسب سهمیه بازمانده بودند، برای دومین دوره متوالی المپکی شد.

کشتی در راه المپیک

مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی برای یک وزن کشتی فرنگی و چهار وزن آزاد برگزار شد و طی آن تکلیف برخی از اوزان برای حضور در المپیک تا حدی مشخص شد. البته انتخاب نفرات برتر مشخص توسط اعضای شورای فنی و با تصمیم نهایی آنها انجام خواهد شد. اعضای شورای فنی طی ماه های آینده با توجه به عملکرد نفرات برتر هر وزن مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی، ملی پوشان اعزامی به المپیک ریو را انتخاب می کنند.

شمشیرباز المپیکی ایران نایب قهرمان آسیا شد

علی پاکدامن که در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا شرکت کرده بود، در بخش دیدارهای انفرادی اسلحه سابر این رقابت ها با از پیش روی برداشتن نمایندگان قزاقستان، استرالیا، هنگ کنگ، قطر و هند در مرحله مقدماتی به جدول ۶۴ نفره راه یافت. وی در این مرحله با قرعه استراحت روبرو شد سپس نمایندگان ازبکستان را در جدول ۳۲ نفره شکست داد. پاکدامن در جدول ۱۶ نفره و برای صعود به جمع ۸ بازیکن برتر مسابقات محمد فتوحی را شکست داد. سپس با غلبه بر نماینده از کره جنوبی که قهرمانی المپیک را در اختیار دارد راهی مرحله نیمه نهایی شد. پاکدامن در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده ویتنام به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی شد اما در فینال مقابل شمشیرباز کره جنوبی با نتیجه ۱۵ بر ۹ شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

كسب هفتمين سهميه المپيك در دووميدانی

هفتمين سهميه المپيك در رشته دووميداني توسط پرتابگر ديسك تيم ملي دووميداني ايران به دست آمد. محمود صمیمی پرتابگر دیسک کشورمان در رقابت های سومباتلی مجارستان با ثبت رکورد ۶۵ متر مجوز حضور در رقابت های المپیک ۲۰۱۶ ریو را کسب کرد. دووميداني ايران پيش از اين يك سهميه در بخش بانوان و پنج سهميه در بخش آقايان به دست آورده بود.

کیمیای تکواندو ایران هم المپیکی شد، هم قهرمان

در جریان مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا كه به میزبانی فیلپین برگزار شد، کیمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست موفق شد در دومین مرحله با غلبه بر «فیترینا» از اندونزی راهي مرحله نيمه نهايی شود. علیزاده در اين مرحله «نياما گارانگ» از نپال را شکست داد و ضمن صعود به دیدار فینال صاحب سهمیه المپیک شد. این تکواندوکار ۱۸ ساله ایران در دیدار نهایی نیز «فانپا» از تایلند را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت. سهمیه المپیکی علیزاده چهارمین سهمیه تکواندو ایران برای المپیک ریو است. تکواندو ایران پيش از اين توسط عاشورزاده، خدابخشی و مردانی سه سهمیه المپیک را در بخش مردان کسب کرده بود.

در چارچوب مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا، اکرم خدابنده، تكواندوكار سنگين وزن تيم بانوان ايران با شکست مقابل حريف فيليپينى خود از راهيابى به ديدار نهايى و کسب سهميه المپيك بازماند.

مجیدی از سرپرستی باشگاه استقلال کنار رفت

طی این حکم و با حکم بهرام افشارزاده، سرپرست باشگاه استقلال، فرزاد مجیدی از سرپرستی این تیم کنار گذاشته شد و به جای وی نصرالله عبداللهی عهده دار این مسئولیت شد. فرزاد مجیدی که به جای پورحیدری وظایف سرپرستی را انجام می داد بعداز شکست استقلال در یکی از تمرینات تیمش از سوی لیدرها مورد حمله قرار گرفت و با مشتی که به صورتش زدند از محل فرار کرد.

جودو ایران در آسیا ششم شد

در پایان بیست و پنجمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا که با حضور ۲۳۵ جودوکار از ۳۰ کشور در ازبکستان برگزار شد، تیم ملی کشورمان با یک مدال نقره و یک برنز در مکان ششم ایستاد. جریان این رقابت ها تیم ملی جودو ایران توسط علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم برنز گرفت. جواد محجوب در وزن ۱۰۰- کیلوگرم پنجم شد و سعید مرادی در وزن ۹۰- کیلوگرم در جای هفتم ایستاد تا تیم ملی کشورمان در بخش مردان ششم شود.

شاهین ایزدیار نماینده ایران در مسابقات شنا بازی های پارالمپیک شد

از میان دو شناگر ایران که حدنصاب لازم برای دستیابی به سهمیه پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک را به دست آورده اند، شاهین ایزدیار به دلیل برخورداری از رکورد بهتر به عنوان نماینده اعزامی ایران به پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک انتخاب شد.

مهرداد اولادی درگذشت

مهرداد اولادی بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال پرسپولیس، استقلال و ملوان که سابقه بازی در تیم ملی فوتبال ایران را هم دارد امروز درگذشت. از سوی پزشکان علت مرگ وی ایست قلبی عنوان شده است.

پیروزی تراکتورسازی و ذوب آهن و حذف سپاهان

هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه شنبه با برگزاری دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی ایران و الهلال عربستان در ورزشگاه القطر شهر دوحه پیگیری شد که در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود تراکتورسازی به اتمام رسید. آلویس نانگ و فرزاد حاتمی برای تراکتورسازی در این بازی گلزنی کردند. با این دو گل، تراکتورسازی با ۱۲ امتیاز صعود خود به مرحله بعد را قطعی کرد.

ذوب آهن هم با 3 گل النصر عربستان را شکست داد و صعودش به مرحله بعد را قطعی کرد اما سپاهان با شکست 4 بر صفر برابر الاتحاد عربستان از دور مسابقات حذف شد.