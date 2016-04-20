ناتو به دنبال ایجاد تغییر نسبت به روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، « الکساندر گورشنکو» در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت همچنین اظهار داشت: امروزه با موقعیت خطرناکی روبرو هستیم. ناامنی در اکثر مناطق به چشم می خورد.

نماینده روسیه در ناتو با اشاره به نشست مشترک امروز گفت: ناتو در تلاش است با کمک گرفتن از روسیه برخی موانع پیش روی تامین امنیت را بردارد.

گورشنگو با بیان اینکه روسیه تاکنون سیگنال مثبتی دریافت نکرده است، افزود: ناتو درصدد است که مسیر ارتباط با روسیه را به سمت اعمال تغییر سوق دهد.

نشست شورای ناتو - روسیه فردا برای اولین بار بعد از توقف همکاری های دو طرف در آوریل ۲۰۱۴ در بروکسل برگزار می شود.

مسئول رسانه ای وزارت خارجه لتونی در این رابطه گفت: نشست آتی تغییر اساسی در روابط دو طرف ایجاد نخواهد کرد اما می تواند منجر به از سرگیری نشست های منظم بین دو طرف شد.