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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

نماینده روسیه در ناتو:

ناتو به دنبال ایجاد تغییر نسبت به روسیه است

ناتو به دنبال ایجاد تغییر نسبت به روسیه است

نماینده روسیه در ناتو در گفتگویی در آستانه نشست مشترک روسیه- ناتو نسبت به اوضاع امنیتی جامعه بین الملل ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، « الکساندر گورشنکو» در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت همچنین اظهار داشت: امروزه با موقعیت خطرناکی روبرو هستیم. ناامنی در اکثر مناطق به چشم می خورد.

نماینده روسیه در ناتو با اشاره به نشست مشترک امروز گفت: ناتو در تلاش است با کمک گرفتن از روسیه برخی موانع پیش روی تامین امنیت را بردارد.

گورشنگو با بیان اینکه روسیه تاکنون سیگنال مثبتی دریافت نکرده است، افزود: ناتو درصدد است که مسیر ارتباط با روسیه را به سمت اعمال تغییر سوق دهد.

نشست شورای ناتو - روسیه فردا برای اولین بار بعد از توقف همکاری های دو طرف در آوریل ۲۰۱۴ در بروکسل برگزار می شود.

 مسئول رسانه ای وزارت خارجه لتونی در این رابطه گفت: نشست آتی تغییر اساسی در روابط دو طرف ایجاد نخواهد کرد اما می تواند منجر به از سرگیری نشست های منظم بین دو طرف شد.

کد مطلب 3603709
شقایق لامع زاده

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