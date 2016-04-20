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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

۶۰ مسجد آماده برگزاری مراسم اعتکاف در سیستان و بلوچستان هستند

۶۰ مسجد آماده برگزاری مراسم اعتکاف در سیستان و بلوچستان هستند

زاهدان-مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: ۶۰ مسجد آماده برگزاری مراسم معنوی اعتکاف برای زنان و مردان در سطح این استان هستند.

حجت الاسلام عیسی بزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود که امسال حدود ۵ هزار نفر در این آئین معنوی حاضر شوند.

وی افزود: سال گذشته چهار هزار و ۵۳۶ نفر در ۵۵ مسجد سیستان و بلوچستان در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند که حسب یقین امسال بر این آمار افزوده خواهد شد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد از این تعداد سه هزار و ۴۰۰ نفر زن و هزار و ۱۳۶ نفر مرد بودند که در دو شهرستان زاهدان و زابل شاهد بیشتری جمعیت آماری بوده ایم.

وی بیان اینکه مبلغ دریافتی از معتکفین جهت تامین هزینه های تغذیه، ۴۰۰ هزار ریال است، تاکید کرد: خیرین می توانند با مراجعه به اداره های تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان ها نسبت به تأمین هزینه برگزاری مراسم اعتکاف اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اعتکاف یکی از یادگاری های ماندگار انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: اعتکاف از سنت‌های حسنه‌ای بوده که به برکت جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده است که باید به بهترین شکل آن را پاسداشت.

کد مطلب 3603721

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