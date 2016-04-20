جزئیات واژگونی یک نفتکش در بزرگترین پایانه نفتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش حجم صادرات نفت ایران و تردد کشتی های نفتکش در پایانه خارگ به عنوان بزرگترین ترمینال نفتی ایران در خلیج فارس، خطر حادثه واژگونی یک نفتکش غول پیکر در پایانه خارگ رفع شد.

ماجرا از این قرار است که یک فروند کشتی نفتکش غول پیکر در اسکله شرقی پایانه نفتی خارگ به دلیل از کار افتادن سیستم تخلیه آب توازن و در نتیجه کج شدن نفتکش به یک سمت ایجاد شد که اخلال در روند تحویل نفت خام از پهلوگاه شماره ۹ اسکله شرقی را در به همراه داشت.

این حادثه که می توانست در روند بارگیری و تحویل نفت خام به یک فروند نفتکش در پهلوگاه شماره ۹ اسکله شرقی (اسکله تی) اختلال ایجاد کند، پس از چهار ساعت با مدیریت بحران و شناسایی روش های موثر، رفع شد.

مظفر سهرابی رئیس عملیات دریایی پایانه نفتی خارگ در تشریح جزئیات این حادثه نفتی، گفت: ابتدا پس از مشاهده کج شدن کشتی نفتکش، موضوع به اطلاع کاپیتان آن نفتکش رسید و وی نیز درخواست توقف بارگیری کرد و اعلام کرد، سیستم تخلیه آب توازن کشتی از کار افتاده است.

این مقام مسئول افزود: بلافاصله با دستور مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، یک کمیته تخصصی متشکل از رئیس پایانه، روسا و کارشناسان ارشد اداره های صادرات، عملیات دریایی، HSE، حراست و امور فنی پایانه نفتی خارگ، برای بررسی و رفع این بحران تشکیل شد.

وی با یادآوری انکه پس از آنکه زاویه کج شدن کشتی نسبت به خط عمود اسکله، ۳ درجه به سمت چپ رسید، این موضوع را به ناخدای نفتکش تذکر دادیم و او نیز حدود ۴ ساعت فرصت خواست تا زاویه مورد نظر را در حد تعادل اعمال کند، بیان کرد: در این هنگام، تیم عملیاتی به همراه غواصان به کشتی ملحق شد و با بررسی گزارش غواصی، از میزان آب کشتی تا کف دریا، مشخص شد یک عمق ۳ متری در زیر نفتکش وجود دارد و خطر به گل نشستن، نفتکش را تهدید نمی کند؛ از این رو به ناخدا اجازه داده شد نسبت به تنظیم تعادل کشتی نهایت تلاش خود را داشته باشد.

سهرابی تاکید کرد: تلاش‌های ناخدا و خدمه نفتکش موثر نبود و اوضاع رو به وخامت گذاشت به گونه ای که زاویه کج شدن نفتکش به ۸ درجه رسید و در این هنگام، ناخدای کشتی ناتوانی خود را برای رفع این حادثه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پس از اعلام رسمی ناخدای نفتکش، عملیات تخصصی نجات نفتکش و جلوگیری از بروز حادثه پر خطر برای تاسیسات صادراتی پایانه نفتی خارگ، با انجام محاسبات وزن و آبخور نفتکش، همچنین بررسی غواصی زیر کشتی و وضعیت طناب‌ها و پایداری کشتی، با استفاده از تکنیک‌های عملیاتی، درجه کج شدن نفتکش به میزان ۲ واحد کاهش یافت، تاکید کرد: در نهایت درجه واژگونی به ۶ درجه رسید و با کاهش ریسک واژگونی، نفتکش از پهلوگاه شماره ۹ اسکله شرقی جدا شد و به لنگرگاه خارک انتقال یافت.