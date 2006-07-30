نشست فوق العاده شوراي امنيت درباره لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر اطلاع رساني سازمان ملل متحد اعلام كرد كه نشست فوق العاده امروز شوراي امنيت درباره لبنان ساعت 11 به وقت محلي در نيويورك برگزار مي شود.

اين تصميم در پي كشتار فجيع 57 غيرنظامي لبناني از جمله 27 كودك در روستاي قانا واقع درجنوب بيروت صورت گرفت كه امروز در حمله وحشيانه صهيونيستها به خاك و خون كشيده شدند و موجي از خشم وانزجار در سطح بين المللي به دنبال داشت.



فواد سنيوره نخست وزير لبنان در تماس تلفني با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد برگزاري نشست فوري شوراي امنيت را درخواست كرد.



اين در حالي است كه آمريكا امروز بدون اينكه جنايت هولناك رژيم صهيونيستي در قانا وكشتار مردم بي دفاع اين منطقه را محكوم كند، از اسرائيل خواست خويشتن داري كند.

آمريكا در عين حال بر حمايت همه جانبه خود از رژيم صهيونيستي تاكيد كرد.

