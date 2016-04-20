به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی در امروزچهارشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین كنفرانس ملی مدیریت منابع آب كه در تالار مولوی دانشگاه كردستان برگزار شد، با اشاره به اینكه حدود ۵۰ دهه تجربه مدیریت منابع آب در كشورداریم، گفت: نخستین پروژه آبی كشور در خوزستان كلید خورد وامروز تجربه های گرانبهایی در اختیار مسئولان حوزه آب وجود دارد كه برای ساختن آینده ای بهتر باید از آنها بهره ببرند.

وی با بیان اینكه اقدامات و كارهای بزرگی در زمینه آب در بعد وقبل از انقلاب انجام شده است، عنوان كرد: امروز ۹۹ درصد جمعیت شهری ما از آب شرب برخوردارند و این نتیجه سال ها تلاش مسئولان وزارت نیرو است.

وی اظهارداشت: در ارتباط با زمینه مطالعه و اجرای طرح های آبی هم تلاش های ارزنده ای صورت گرفته به گونه ای كه امروز حتی توانایی صدور خدمات در این رابطه به خارج از كشور را داریم.

معاون آب و آبفا وزارت نیرو ادامه داد: برای آینده بهتر باید تحولات گسترده ای در زمینه نگاه مدیریت آب كشور داشته باشیم.

میدانی افزود: از آنجا كه از لحاظ بنیه علمی و داشتن متخصصانی كه در دنیا حرف برای گفتن دارند، بسیار قوی هستیم ولی به دلایل مختلفی نتوانسته ایم به تمامی اندوخته های علمی و توصیه های دانشمندان و اساتید برجسته خود عمل كنیم.

وی با اشاره به اینكه پیوند ضعیفی بین علم و عمل دركشورما وجود دارد، عنوان كرد: تعداد نشست ها و كنفرانس های عملی در دو سال اخیر بیشتر شده چراكه ما معتقدیم این برنامه ها منجر به بسترسازی و گفتمان سازی در جامعه می شود.

وی ادامه داد: برای اینكه بتوانیم كارهای بزرگی را بدون تبعات اجتماعی وفرهنگی و هم چنین بدون شكست در كشور اجرا كنیم نیاز به گفتمان سازی داریم.

معاون آب و آبفا وزارت نیرو بیان كرد: برنامه مهمی در ارتباط با تقویت ارتباط صنعت ودانشگاه در دست اقدام داریم كه به حرف و شعار خلاصه نمی شود و بی شك اجرایی خواهد شد.

میدانی ادامه داد: قرار است تمامی شركت های آب، برق و آبفای سراسر كشور در قالب قراردادی دانشگاه معینی برای خود تعیین كنند و شرح وظایفی هم برای این طرح مهم در نظر گرفته شده است.

وی بیان كرد: برای هركدام از حوضه های آبریز ودشت های كشور هم در قالب پروژه تعادل بخشی قرارداد دولتی با دانشگاه های آزاد، دولتی و پیام نور منعقد خواهد شد.

وی با بیان اینكه پیوند دانشگاه و صنعت نباید فقط جنبه معنوی پیدا كند، اظهارداشت: بسیاری از مشكلات گذشته ما ریشه در اجرای طرح ها بدون توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است و متاسفانه بسیاری از طرح های ما فاقد پیوست فرهنگی واجتماعی بوده است و برای رفع چنین نقصی باید تلاش فراوانی شود.

معاون آب و آبفا وزارت نیرو با بیان اینكه بهترین راه حال برای داشتن آینده ای بهتر در كشور اجرای مدیریت یكپارچه منابع آبی است، ادامه داد: سیستم های طبیعی و سامانه های انسانی، مدیریت آب و خاك سازه ای و غیر سازه ای، مدیریت آب های سطحی وزیرزمینی و كمیت وكیفیت مدیریت عرضه وتقاضای آب از جمله اصول مدیریت یكپارچه منابع آب در كشوراست.

میدانی با بیان اینكه ۴ درصد آب شرب شهری و ۸۰ درصد آب روستایی از منایع زیرزمینی تامین می شود، اعلام كرد: در مجموع ۶۳ درصد آب شرب كشور از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

وی عنوان كرد: بی توجهی به صیانت و حفظ منابع آب زیرزمینی ظلمی در حق آیندگان است و حفظ این سرمایه عظیم رسالت آحاد مردم است.

وی با اشاره به اینكه ابرسانی به ۶ هزار روستا در كشور به وسیله تانكر انجام می شد، ادامه داد: تاپایان اسفندماه امسال ۱۵۰۰ میلیاردتومان به ما تخصیص داده شده كه به شركت های آبفار تخصیص و پرداخت می شود و اینگونه آب جمعیت ۲ میلیون نفری روستاهای ما تامین ومشكل آنها برطرف می شود.