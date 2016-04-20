نیمی از دانش آموزان خراسان شمالی دچار ناهنجاری اسکلتی هستند

بهرام سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چاقی، پوکی استخوان و ناهنجاری اسکلتی برای دانش آموزان به ویژه دختران تهدید جدی است که معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی در راستای این امر طرحی را اجرایی می‌کند.

وی گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند باید به حفظ و ارتقای سلامت این گروه که مادران آینده هستند توجه ویژه داشت.

سلیمانیان تاکید کرد: باید جامعه، مسئولین وخانواده نگاه جدی به سلامت دانش آموزان داشته باشند چراکه اگر از ناهنجاری اسکلتی دانش آموزان پیشگیری نشود طی ۱۰ سال آینده مشکلات جدی برای این افراد به وجود می‌آید.

وی با اشاره به اینکه نیمی از دانش آموزان خراسان شمالی دارای یک ناهنجاری اسکلتی هستند، افزود: بیشترین عارضه در بین دختران مشهود است که مشکلات قامتی می‌تواند مشکلات روانی و اجتماعی برای آنان ایجاد کند.

سلیمانیان گفت: ناهنجاری اسکلتی ناشی از عادات بد نشستن، خوابیدن، چاقی، اضافه وزن و ... است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی، بهبود و اصلاح ساختار قامتی دانش آموزان افزود: این طرح با هدف بهبود و اصلاح قامتی دانش آموزان به ویژه دختران، میزان شیوع ناهنجاری اسکلتی، شناسایی و تببین وضعیت چاقی و زمینه سازی برای ارائه خدمات توانمندسازی به منطور بهبود و اصلاح ساختار قامتی دانش آموزان در مدارس استان اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: ارتقای بهداشت روان، پیشگیری از تنش‌های روحی و روانی، جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، افزایش توانایی انجام کارهای بدنی به مدت طولانی، ایجاد وزن متعادل و ... از جمله مزایی اجرای این طرح است.

به گزارش خبرنگارمهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان، ۱۵۶ هزار نفر دانش آموز دارد.