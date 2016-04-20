سومین دوره آموزش بین المللی سینوس و بینی در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو آکادمی جراحان صورت و بینی اروپا و آمریکا پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم آغاز به کار سومین دوره آموزش بین المللی سینوس و بینی در جمع خبرنگاران، گفت: ۴۵۰ متخصص و فوق تخصص از ۳۰ کشور دنیا در این سمینار سه روز شرکت دارند.

علیرضا مصباحی ادامه داد: به غیر از شرکت کنندگان داخلی، ۱۵۰ میهمانان نیز برای آموزش در این سمینار حضور دارند زیرا این مجموعه دارای بالاترین امتیاز بازآموزی است.

وی تصریح کرد: آنچه که در برگزاری این سمینار مد نظر قرار داشته به غیر از مباحث علمی موضوع شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و شیراز به میهمانان خارجی است که در این راستا مراسم افتتاحیه را در تخت جمشید برگزار کردیم.

عضو آکادمی جراحان صورت و بینی اروپا و آمریکا ادامه داد: برگزاری چنین سمینارهایی با این تعداد شرکت کننده دارای تخصص به غیر از استفاده از علم روز دنیا موقعیتی برای توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی نیز فراهم است.

مصباحی افزود: در حاشیه این سمینار چهار عمل زنده که به طور مستقیم در سالن همایش پخش خواهد شد انجام می گردد و همچنین نمایشگاه فوق تخصصی تجهیزات مدرن دنیا نیز راه اندازی شد.

وی با اشاره به استقبال میهمانان از این سمینار نیز تاکید کرد: طی چند ساعت گذشته استقبال کم نظیری را شاهد هستم که باعث شد از هم اکنون زمان برگزاری سیمنار سال آینده را نیز مشخص کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار طی سه روز در شیراز برگزار می شود.