  1. استانها
  2. البرز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری البرز:

۲۲۷ خدمت ادارات استان البرز برون‌سپاری شد

۲۲۷ خدمت ادارات استان البرز برون‌سپاری شد

کرج - معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری البرز از برون سپاری ۲۲۷ خدمت به دفاتر پیشخوان دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، عبادالله کامکار با اعلام این خبر اظهار کرد: با ایجاد بستر و زیر ساخت های لازم اجرای دولت الکترونیک و انجام امور با مراجعه کمتر قابل تحقق است.

وی در خصوص برون سپاری کارها و واگذاری بخشی از امور بیان کرد: برنامه ریزی برای انجام کار به صورت الکترونیکی و دسترسی راحت مردم برای دریافت بهترین خدمات، سپردن بخشی از امور به دفاتر پیشخوان در دستور کار قرار دارد.

کامکار گفت: زیرساخت های دولت الکترونیک در بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی استان عملیاتی شده است.

وی در خصوص اتصال دستگاه های اجرایی به  اتوماسیون اداری گفت: طبق بخشنامه تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت مکاتبات کاغذی از دستگاه ها حذف می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری البرز در پایان با محور قرار دادن دولت الکترونیک، اتوماسیون اداری و واگذاری و برون شپاری خدمات به دفاتر پیشخوان در استان می توان گام های اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشت.

کد مطلب 3603768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها