به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، عبادالله کامکار با اعلام این خبر اظهار کرد: با ایجاد بستر و زیر ساخت های لازم اجرای دولت الکترونیک و انجام امور با مراجعه کمتر قابل تحقق است.

وی در خصوص برون سپاری کارها و واگذاری بخشی از امور بیان کرد: برنامه ریزی برای انجام کار به صورت الکترونیکی و دسترسی راحت مردم برای دریافت بهترین خدمات، سپردن بخشی از امور به دفاتر پیشخوان در دستور کار قرار دارد.

کامکار گفت: زیرساخت های دولت الکترونیک در بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی استان عملیاتی شده است.

وی در خصوص اتصال دستگاه های اجرایی به اتوماسیون اداری گفت: طبق بخشنامه تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت مکاتبات کاغذی از دستگاه ها حذف می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری البرز در پایان با محور قرار دادن دولت الکترونیک، اتوماسیون اداری و واگذاری و برون شپاری خدمات به دفاتر پیشخوان در استان می توان گام های اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشت.