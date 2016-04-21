اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در ساوجبلاغ/دستگیری ۳ فروشنده مواد

سرهنگ احمد جبارپور در گفتگو با خبرنگار مهر، امنیت پایدار را از ملزومات توسعه همه جانبه جامعه دانست که بدون مشارکت همگانی به دست نمی آید و در ادامه به اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان ساوجبلاغ اشاره کرد و گفت: این طرح ها با هدف ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و تأمین آسایش و آرامش شهروندان، در نقاط آلوده و جرم خیز سطح شهرستان به صورت مستمر اجرا می شود.

وی افزود : این طرح ها با عملیات مشترک نیروهای یگان امداد، پلیس های تخصصی و حضور فعال کلانتری ها در سطح شهرستان البرز به اجرا درآمده که تاکنون نیز بازخورد خوبی داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به نتایج حاصل از اجرای طرح پکسازی طی دو روز گذشته گفت: در طرح اجرا شده تعداد ۳ نفر فروشنده مواد مخدر و ۳ سارق اماکن خصوصی دستگیر شدند.

وی کشف بیش از ۴ فقره اموال مسروقه اماکن خصوصی، توقیف تعداد ۳ دستگاه خودرو، انجام ۷ مورد پلمپ و ۹ مورد اخطاریه پلمپ صنوف، بازدید از ۳ مرکز فروش ضایعات، انجام ۵ مورد حفاظ برداری از محل فروشندگان مواد مخدر و کشف مقادیری مواد مخدر، داروهای غیرمجازو اقلام ضدفرهنگی را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: همه دستگاه ها و نهادهایی که به نحوی متولی آسایش و آرامش عمومی هستند باید در راستای مأموریت های محوله خود به عموم مردم اطلاع رسانی و آموزش های لازم را ارائه کنند.

سرهنگ جبارپور در پایان گفت: برای داشتن جامعه ای سالم و آرام که شهروندان بتوانند با خیالی آسوده به فعالیت های روزمره خود بپردازند همه مردم و دستگاه ها باید با نیروی انتظامی همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند.