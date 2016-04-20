به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا طیبی گفت: در حوزه محیط زیست شاهد رشد زمین‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و آلودگی آب‌ها و خاک کشور هستیم.

وی با بیان اینکه مهمترین نیاز ما برنامه‌ریزی دانش‌بنیان برای پیشرفت کشور است، افزود: اکنون که تحریم‌های ظالمانه برداشته شده، نیاز به همبستگی ملی داریم. نیاز داریم از سرمایه مالی دنیا و تجارب دنیا استفاده کنیم، اما این استفاده باید هوشمندانه باشد.

طیبی با بیان اینکه برای حفظ محیط زیست باید همسو با جریان‌های بین‌المللی اقداماتی را انجام دهیم، گفت: یکی از این اقدامات انتخاب شعارهای محیط زیستی توسط شرکت‌های بزرگ و انجام آن است. مثلا شرکت شل با شعار «انرژی بیشتر، گاز کربنیک کمتر» و شرکت تویوتا با شعار «جامعه‌ای با تولید کربن پایین بر مبنای بازیافت و همزستی مسالمت‌آمیز با محیط زیست» فعالیت می‌کنند. صنعت ما هم باید به مسائل محیط زیستی حساس شوند و برنامه واقعی برای اجرای آن داشته باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی با اعلام اینکه ما هم در جهاد دانشگاهی برنامه‌هایی برای حفظ محیط زیست داشته‌ایم، استفاده از باکتری‌های نفت‌خوار، تولید فیلترهای کنترل آلودگی در کارخانجات و صنایع آلاینده، حفظ گونه‌های در حال انقراض از طریق شبیه‌سازی، طراحی و ساخت کارخانجات کمپوست، راه‌اندازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی به دستور رهبر معظم انقلاب و فعالیت‌های ترویجی دانشجویی را به عنوان بخشی از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی جهت حفاظت محیط زیست برشمرد.

رئیس کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست در پایان اعلام کرد: مجموعا ۲۲۰ مقاله به این کنفرانس رسیده و در همین کنفرانس از کتاب مدیریت محیط زیست روستا نیز رونمایی خواهد شد.