بزرگترین موتور هواپیمای تجاری جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نام این موتور عظیم GE۹X است و پروانه قسمت جلوی این موتور ۳.۳۵ متر است.

قدرت رانش این موتور ۱۰۰ هزار یکایی بر جرم است. مراحل ساخت اولین موتور این هواپیما که در سال ۲۰۱۱ میلادی شروع شده بود به پایان رسید و آزمایشات خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.

این موتور به سفارش شرکت ایرلاین ۷۷۷X طراحی شده و پیش بینی می شود بیش از ۷۰۰ سفارش برای موتور GE۹X به ارزش ۲۹ میلیارد دلار در خواست شود.

وزن این موتور به دلیل استفاده از «کامپوزیت های ماتریکس سرامیکی» کاهش پیدا کرده ضمن اینکه بکارگیری این مواد باعث می شود محفظه احتراق و توربین GE۹X تا حرارت یک هزار و ۳۱۵ درجه سانتیگرادی را تحمل و آلایندگی کمتری تولید کند.

دهانه های سوخت این موتور دارای طراحی سه بعدی هستند.

همچنین دومین موتور این هواپیما در سال آینده میلادی مورد آزمایش قرار می گیرد و قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی خدمات موتور GE۹X ارائه شود.