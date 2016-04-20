ناآگاهی بیشترین علت اعتیاد در زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره اخوان بیطرف گفت: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اگر به درستی اجرایی شود می‌تواند در زمینه کاهش اعتیاد در کشور موثر باشد.

وی افزود: برای موضوع اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر لازم است که دستورالعملی برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد و شیوه اجرا به طور کامل بیان شود تا مسئولان و دستگاه‌های کشور نقش خود را به درستی دانسته و برای انجام آن با دقت وارد عرصه عمل شوند.

نماینده مردم اصفهان عنوان کرد: البته رویکردهای اجتماعی در عرصه‌های مختلف نشان از موفقیت داشته و اگر این مسئله اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی نیز به درستی مد نظر قرار گیرد و برای آن برنامه ریزی اکملی صورت گیرد می‌توان شاهد کاهش اعتیاد و کمتر شدن گرایش مصرف مواد مخدر در کشور باشیم.

اخوان بیطرف اعتیاد را یک معضل بزرگ اجتماعی برشمرد و گفت: بیکاری یکی از علل اعتیاد است که برای کاهش آن باید اشتغال ایجاد کرد. اشتغال سدی بزرگ در مقابل آسیب‌های اجتماعی بوده و تا حدودی جوانان را از این بلیه شوم مصون می‌سازد.

وی به موضوع اعتیاد در زنان اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروزه نسبت به گذشته آمار اعتیاد در زنان بیشتر شده که این معضل در آنها کمتر به دلیل عدم اشتغال است بلکه متاسفانه زنان بسیاری از ناآگاهی درگیر این پدیده شوم می‌شوند. لاغری و زیبایی از موضوعاتی است که سبب اغفال زنان در حوزه مواد مخدر می‌شود. مواد مخدری که بیشتر صنعتی و شیمیایی بوده و عوارض آن چندین برابر نوع سنتی است.

نماینده مردم اصفهان بر لزوم فرهنگ سازی در جهت افزایش اعتماد به نفس در زنان اشاره کرد و عنوان داشت: با آموزش و فرهنگ سازی اقدامات بسیار زیادی در حوزه مواد مخدر می‌توانیم انجام دهیم زمانی که افراد جامعه از عوارض مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی داشته باشند کمتر به سمت این مواد گرایش یافته و در واقع توانسته ایم از گسترش این معضل اجتماعی پیشگیری کنیم.

اخوان بیطرف خاطر نشان ساخت: برخی از افراد به دلیل رفاه بیش از حد و برخی از فقر به این مواد روی می‌آورند. تحمل کم در مقابل مشکلات و سختی‌های زندگی و معضلات خانوادگی از دیگر دلایل اعتیاد در کشور به شمار می‌رود بنابراین این مسئله موید این بوده که با یک نسخه واحد نمی‌توان با اعتیاد مبارزه کرد و برای فائق آمدن بر مواد مخدر باید ریشه ‌های اعتیاد را آسیب شناسی و سپس با روش‌های مناسب جهت رفع آن گام برداریم.