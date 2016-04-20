مردم اروپا بینی و صورت غیر طبیعی دوست ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور تاسمن ظهرچهارشنبه در حاشیه سومین دوره آموزش عملهای سینوس و بینی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت عمل های بینی در اروپا، گفت: مردم اروپا چهره و بینی طبیعی خود را دوست دارند و اگر هم بنا باشد عمل زیبایی بر روی بینی خود انجام دهند مهمترین تاکید آنها طبیعی جلوه کردن است.
وی تصریح کرد: سلیقه اروپایی ها بر طبیعی جلوه کردن صورت است که البته این سلایق در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است.
رئیس جامعه جراحان پلاستیک اروپا ادامه داد: ایجاد تغییر در زیبایی و تغییرات افراطی اندامی بر اساس مدل های فانتزی و رویایی ایده ای است که بسیاری از اندیشمندان این حوزه آن را مردود دانسته اند.
تاسمن تصریح کرد: هزینه یک عمل جراحی بینی و زیبایی معمولی در اروپا حدود ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان به پول ایران است اما این رقم برای اروپا ۵ هزار تا ۱۵ هزار یورو است.
وی ادامه داد: کشور ایران در بحث عمل های زیبایی دارای جایگاه ویژه ای در دنیا است زیرا پزشکان متخصص و کارآمدی در ایران فعالیت می کنند.
رئیس جامعه جراحان پلاستیک اروپا با بیان اینکه انقلابی در تکنولوژی عمل های زیبایی نداریم، گفت: برخی عمل ها در دنیا کمتر و یا به پایان رسیده از جمله کشیدن پوست صورت اما در تغییر تکنولوژی، انقلابی نشده و تنها در اروپا همه به دنبال طبیعی بودن و طبیعی ماندن پس از یک عمل اجباری هستند.
تاسمن با اشاره به سومین سمینار نیز تاکید کرد: این سمینار دارای جایگاه بالایی در منطقه و جهان است و سخنرانان بزرگی در آن شرکت دارند.
وی تصریح کرد: مردم ایران انسانهایی مهربان و دوست داشتنی هستند که به مهمانان خود احترام فراوان می گذارند در حالیکه من طی سفرهای مختلف که به نقاط متعدد دنیا دارم چنین احترامی را از میزبانان نمی بینم.
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