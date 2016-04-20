حوزه درمان با کمبودهایی روبروست/عزم جدی دولت برای سلامت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده ظهر جهارشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: متأسفانه مردم به بیماریها و سلامتی خود کمی بیتوجهی نشان میدهند و در هیچیک از ادیان همچون اسلام بهسلامتی تأکید نشده است که این نیاز به فرهنگسازی دارد.
وی در ادامه خاطر نشان شد: مسلمانان با بیماریهای مختلفی گریبان گیر و برخیها با این شرایط شکرگذار خداوند متعال هستند ولی شاید فردی از نظر دین و ایمان ضعیف است هنگام بیماری داد و بی داد و بیحوصله بودن شاید حتی منجر به تشدید بیماری همان فرد شود.
امامجمعه اهر با اشاره به اینکه آموختن آموزههای دینی و معنوی در کاهش بیماریهای روحی تأثیر بسزایی خواهد داشت، اظهار کرد: اگر خدایناکرده از آموزههای دینی و معنوی غافل شویم آفات و بلایای زیادی را به همراه دارد.
حاجیزاده با ابراز نگرانی از اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بسیاری از مسائل پیشرفتهایی داشتهایم ولی در بحث درمان هنوز کمبودهایی وجود دارد، گفت: اگر ایران را با کشورهای فقیر مقایسه کنیم پیشرفتهایی حاصلشده ولی در مقایسه با کشورهای پیشرفته هنوز هم برای توسعه جای باقیمانده است.
وی اضافه کرد: در برخی مناطق مردم در حالت سنتی زندگی میکنند و آنگونهای که باید گاهاً به پزشک مراجعه کرده و از وضعیت سلامتی خود مطلع نمی شوند و این مهم در بین مردم بهخوبی فرهنگسازی نشده است ومتأسفانه مردم به بیماریها و سلامتی خود کمی بیتوجهی نشان میدهند.
امامجمعه اهر بابیان اینکه دولت یازدهم به مسائل بهداشت و بهبود بخشیدن به خدمات درمانی مردم توجه ویژهای نشان میدهد، گفت: یکدست صدایی ندارد و وزیر بهداشت نمیتواند بهتنهایی کاری کند بلکه بایستی تمامی مجموعه بهداشت و درمان با همراهی و همکاری یکدیگر برای رفع کمبودهای بهداشتی و درمانی تلاش کنند.
حاجیزاده با تأکید بر اینکه سلامتی مردم کشور بهویژه مناطق محروم و روستایی از هر چیزی مهمتر است، خاطرنشان کرد: بیماریابی و درمان آنها از همهچیز ضروریتر بوده چراکه اگر در بیماریهایی که مشهود است غافل شویم سلامتی مردم به خطر میافتد و علاوه بر این مسائل بایستی تجهیزات و امکانات روز را در بیمارستانها مستقر شود تا بتوان برای مردم خدماتی مطلوبتر ارائه کرد.
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