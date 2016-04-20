سدهای خراسان جنوبی در تب بی آبی می سوزند/ خالی بودن۷۵ درصد ظرفیت

حسین امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر در استان، اظهار کرد: این بارندگی ها سبب آبگیری برخی سدهای استان شده که البته در برابر سال های قبل کاهش داشته است.

وی میزان حجم آب ورودی به سدهای مخزنی استان از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر ۸.۷ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی همچنین از ورود ۴.۷۵ میلیون متر مکعب آب به سدهای تغذیه ای استان در این مدت خبر داد و گفت: این میزان حدود ۳۵ درصد حجم مخزنی این سدها را شامل می شود.

امامی ادامه داد: میزان آب ورودی به این سدها در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱.۹ میلی متر بوده که از این مقدار افزایش آب ورودی به سدهای تغذیه ای را نشان می دهد.

نگرانی برای تامین آب طبس در تابستان

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت سد مخزنی در استان وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد سه سد در شهرستان طبس، یک سد در شهرستان قاین، یک سد در زیرکوه، یک سد سرایان یک سد در شهرستان درمیان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی بارندگی های امسال ۱.۵ میلیون متر مکعب آب وارد سد زره درمیان شده است، بیان داشت: همچنین در این مدت ۲۰۰ هزار متر مکعب از سد حاجی آباد زیرکوه آبگیری شده است.

امامی اضافه کرد: با این وجود از ابتدای سال جاری تاکنون بارندگی چندانی در شهرستان های غبری استان نداشته ایم و این بارندگی ها چیزی را عاید سد فرخی قاین و سه سد شهرستان طبس نکرده است.

وی عنوان داشت: از آنجا که سد نهرین طبس برای تامین آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد لذا چنانچه طی یک یا دو ماه آینده این سد آبگیری نشود در تابستان امسال برای تامین آب این شهرستان با مشکل مواجه خواهیم بود.

خالی بودن ۷۵ درصدی ظرفیت سدهای استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ادامه داد: در همین راستا تلاش می شود با اجرای برنامه هایی برای تامین آب از منابع آب زیرزمینی مشکل آب این منطقه را حل کنیم.

به گفته امامی حجم کلی سدهای مخزنی استان بالغ بر ۵۹ میلیون مترمکعب بوده که در حال حاضر ۷۵ درصد ظرفیت این سدها خالی است.