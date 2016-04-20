دوفصلنامه «سعدی شناسی» به مناسبت یادروز سعدی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اول اردیبهشت ماه، یادروز سعدی نخستین شماره دوفصلنامه سعدی شناسی که پیشتر به شکل سالانه و دفتر منتشر می شد با آغاز نشست های علمی این یادروز عرضه شد.

نخستین شماره دوفصلنامه سعدی شناسی به مدیرمسئولی و سردبیری کوروش کمالی سروستانی با مطالب و یادداشت هایی از عبدالعلی ادیب برومند، منصور پایمرد، جویا جهانبخش، اصغر دادبه، وحید سبزیانپور، احمد سمیعی گیلانی، داریوش شایگان، محمدرضا شفیعی کدکنی، سید جواد طباطبایی، فاطمه علیزاده، نسرین فقیه ملک مرزبان، کوروش کمالی سروستانی، مصطفی مستور و ضیا موحد منتشر شد.

در میان مطالب و یادداشت های این نشریه که با مشاوره دکتر اصغر دادبه، دکتر ضیا موحد، علی اصغر محمدخانی، دکتر اکبر نحوی و دکتر فرح نیازکار منتشر شد کمالی سروستانی پیرامون «حدیث دیگری برخود نبستم»، دادبه پیرامون «خطا بود که نبیند روی زیبا را»، سمیعی گیلانی پیرامون «سعدی و حافظ چهره به چهره»، مستور پیرامون «گلستان و داستان مدرن معاصر»، پایمرد پیرامون «نگاه تصویرگرایانه سعدی به کنایه»، موحد پیرامون «سعدی و سروانتس، دو شهسوار سخن»، ملک مرزبان پیرامون «چندمعنایی در غزلیات سعدی»، طباطبایی پیرامون «اندرزنامه نویسی خلاف آمد عادتِ سعدی»، شفیعی کدکنی پیرامون «تکامل یک تصویر دیگر»، جهانبخش پیرامون «حقیقتِ سوانح و اسفار شیخ شیراز»، شایگان پیرامون «سعدی: زمان اجتماعی اهل ادب»، سبزیان پور پیرامون «تاثیر پندهای انوشیروان و بزرگمهر در گلستان سعدی« و ادیب برومند پیرامون «سعدی و هنر قطعه سرایی» قلمفرسایی کردند.

این درحالیست که دوفصلنامه «سعدی شناسی» حاوی کارنامه سعدی پژوهی در سال ۱۳۹۴ است و فاطمه علیزاده فهرست مقالات سعدی شناسی را در این نشریه تهیه کرد.

از اردیبهشت ۱۳۷۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، هجده دفتر سعدی شناسی به شکل مجموعه مقالات منتشر شد که در این شماره از دوفصلنامه سعدی شناسی فهرست مقاله شناسی این مجموعه ۱۸ جلدی به چاپ رسیده است.

دوفصلنامه ادبی، تخصصی سعدی شناسی به بهای ۱۲هزار تومان از سوی مرکز سعدی شناسی منتشر شد.