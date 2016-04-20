احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید توزیع ۵۰ نوبت شیر برای دانش آموزان پیش بینی شده بود، افزود: در تمامی مدارس استان به غیر از نواحی یک و دو اردبیل توزیع شیر قبل از عید نوروز انجام شد.
وی افزود: در ناحیه یک و دو نیز ۴۴ نوبت توزیع شیر قبل از عید انجام شده بود و فقط شش نوبت باقیمانده بود که در حال اجرا است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تأکید کرد: در سال تحصیلی جاری بر خلاف سالهای قبل توزیع شیر بدون مشکل و وقفه انجام شده که یکی از دلایل اصلی آن تأمین مالی و عقد قرارداد با تولیدکنندگان معتبر است.
ناصری توزیع شیر را با هدف فرهنگسازی مصرف شیر در بین دانش آموزان دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد دانش آموزان و اولیای آنها نیز از وضعیت توزیع شیر رضایت دارند و حتی مصرف شیر در غذای روزانه دانش آموزان گنجانده شده است.
وی افزود: تا پایان سال تحصیلی قسمت باقیمانده توزیع شیر نیز به اتمام میرسد و بر اساس سهمیه تعیینشده دانش آموزان شیر خود را دریافت میکنند.
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