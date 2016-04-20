حمیدرضا فردین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه فدراسیون دو ومیدانی جمهوری اسلامی ایران طرح ملی استعدادیابی در تمام استانها لازمالاجراست و به پیروی از این مهم شهرستانهای قصرشیرین، سنقروکلیایی و مرکز استان کرمانشاه برای اجرای طرح ملی استعدادیابی دو ومیدانی از امروز آمادهاند.
رئیس هیئت دو ومیدانی استان کرمانشاه کلیه مقاطع تحصیلی متوسطه اول شامل پایه هفتم، هشتم و نهم تحصیلی را جامعه مورد هدف در طرح ملی استعدادیابی دو ومیدانی عنوان کرد و افزود: برترینهای دو ومیدانی متولدین سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ شامل دانش آموزان دختر و پسر کاملا تحت پوشش و حمایت هیئت و فدراسیون قرار داده میشوند.
فردین پور با بیان اینکه تفاهم نامه این طرح میان فدراسیون دو ومیدانی و وزارت آموزش و پرورش منعقد گردیده، افزود: فدراسیون بودجه خوبی برای اجرای مطلوب این طرح در نظر گرفته و امتیازاتی برای معلمان و مربیان لحاظ شده و بر این اساس بابت هر استعداد که رکورد ورودی مد نظر ما را کسب کند مبلغ ۴۰۰ هزار ریال پاداش به معلم مربوطه پرداخت میشود.
وی افزود: علاوه بر پاداش نقدی، برای تشویق معلمان امتیازات دیگری مانند شرکت رایگان در مثل کلاسهای مربیگیری و داوری دو ومیدانی، دریافت تقدرنامه از وزارتخانه و فدراسیون، برای آنان لحاظ شده همچنین بهترینها معلمان ورزشی که بیشترین تلاش را در این زمینه داشته باشند با هزینه فدراسیون به مسافرت و اردوهای برون مرزی در قالب اردوهای تیم ملی اعزام میشوند.
کرمانشاه میزبان مسابقات قهرمانی دوومیدانی بزرگسالان کشور است
فردین پور با بیان اینکه طرح ملی استعد ادیابی از امروز در شهرستان های قصرشیرین، کرمانشاه و سنقروکلیایی آغاز شده، افزود: امیدواریم تا پایان ماه کلیه افراد مستعد در سه شهرستان شناسایی و تحت نظر مربیان مشخص و با حمایت های فدراسیون کارخود را انجام دهند.
وی از برگزاری کلاسهای مربیگری در جه ۲ و ۳ در بخش بانوان و آقایان طی روزهای آینده در کرمانشاه خبر داد و گفت: مسابقات کشوری انتخابی جوانان و بزرگسالان را برگزار کردیم و سهمیه استان در رده جوانان ۷ نفر شد و مسابقات کشوری بانوان نیز از دوم اردبیشهت ماه در تهران و نیز و چهارم و پنجم اردیبهشت مسابقات کشوری جوانان در گروه مردان به میزانی تهران برگزار میشود. در جوالنان اقایان تهران
فردین پور با اشاره به اینکه شیراز میزبان مسابقات دو ومیدانی بزرگسالان قهرمانی کشور«آغاز فصل» است، گفت: دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت مسابقات دو ومیدانی بانوان در رده بزرگسالان و ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت نیز گروه آقایان در تمام مواد رسمی دو و میدانی از دوهای سرعت، استقامت، نیمه استقامت، پرتابها و پرش ها و... برگزار میشود.
رئیس هیئت دو ومیدانی استان کرمانشاه از برگزاری مسابقات قهرمانی دوومیدانی بزرگسالان کشور در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: به یاری خداوند شهریور ماه میزبان این مسابقات هستیم.
وی در خصوص پیستهای دوومیدانی استان کرمانشاه نیز افزود: در حال حاضر پیست تارتان کوثر کرمانشاه در حال احداث است و طبق پیش بینی ها احتمالا سال ۹۶ به نتیجه برد و پیست تارتان سنقروکلیایی نیز امسال به بهره برداری میرسد.
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