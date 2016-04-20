رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در مراسم رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، اظهار کرد: در این جشنواره تا کنون ۲۰ استان اسامی انجمن خوشنویسی خود را ارسال کرده اند.

وی با بیان اینکه از همه توان و ظرفیت خود به منظور هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم بهره می گیریم، گفت : اگر امورات با نیت خوب انجام شود به طور قطع آثار مثبت و مطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه امسال به واسطه مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته میزبانی این جشنواره به استان البرز واگذار شد، تصریح کرد: جشنواره رضوی در بخش های مختلف در ۳۱ استان و ۷۲ کشور برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری لازم صورت گرفته تا متناسب با ظرفیت های موجود، میزبانی ها در بخش های مختلف چرخشی شود تا بتوان در راستای عمق بخشی به جشنواره، عمل کرد، افزود: استان البرز از ظرفیت غنی و فروانی در بخش خوشنویسی برخودار است به گونه ای که می توان گفت البرز در این بخش سرآمد استان قزوین است.

حسینی کاشانی با اشاره به اینکه امید است از این طریق بتوان ظرفیت خوشنویسی استان البرز معرفی شود، اضافه کرد: ۲۸ آذر سال گذشته فراخوان شرکت در این جشنواره اعلام شد و به احتمال زیاد تا کنون بیش از ۱۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان البرز در پایان با بیان اینکه ۲۵ تیرماه آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره است، اظهار کرد: ۱۸مرداد سال جاری اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی به میزبانی استان البرز برگزار می شود.