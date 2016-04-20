عباس صمدی در گفتگو با مهر افزود: این سهام متعلق به ۳۶۷ شركت بود و ارزش سهام مبادله شده به ۶۵۰ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۰۹ ریال رسید.

وی اضافه کرد: ۶۱ درصد سهام مبادله شده در فروردین‌ماه در بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۳۹ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی عنوان کرد: بر این اساس و با توجه به ۱۹ روز كاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۳۴ میلیارد و ۲۵۹ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۲۷ ریال بوده كه نسبت به اسفند ماه ۲۷ درصد کاهش داشته و در این ماه ۲۶۵ كد معاملاتی جدید ایجاد شد.

وی اضافه کرد: در این ماه شرکت های ایران خودرو، سرمایه گذاری سایپا و سایپا، به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

صمدی اضافه کرد: شاخص كل قیمت در پایان فروردین ماه معادل ۷۸ هزار و ۴۳۱ واحد بود كه نسبت به ماه گذشته ۱۷۸۸ واحد کاهش یافت.