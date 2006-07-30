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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۳۵

/ با استقرار 3 هزار و 366 پايگاه در سراسر كشور /

جمعيت هلال احمر آماده جمع آوري كمك هاي نقدي براي مردم لبنان است

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: 3 هزار و 366 پايگاه و صندوق اين جمعيت ، آماده جمع آوري كمك هاي نقدي مردم شريف و انسان دوست كشور به مردم بي دفاع لبنان است.

به گزار خبرگزاري مهر ، جمعيت هلال احمر ايران اعلام كرد: نظر به اينكه روز سه شنبه مورخ 10/3/85 ، روز همبستگي ملت ايران با مردم ستم ديده لبنان نامگذاري شده است ، در راستاي تحقق اهداف انسان دوستانه و جهان شمول جمعيت هلال احمر و به منظور حمايت امدادي و دارويي از مردم بي دفاع لبنان ، بيش از 3 هزار و 366 پايگاه و صندوق اين جمعيت در سراسر كشور آماده جمع آوري كمك هاي نقدي مردم است.

به همين منظور ، هموطنان داخل و خارج از كشور مي توانند كمك هاي نقدي خود را با حضور در محل استقرار صندوق هاي جمعيت هلال احمر در سراسر كشور اهدا نموده يا به شماره حساب ريالي 99999 و شماره حساب ارزي 702070 بانك ملي شعبه مركزي تهران ، قابل واريز در تمامي شعب بانك ملي در سراسر كشور ، اهدا نمايند. 

کد مطلب 360394

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