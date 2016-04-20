به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در نشست با کارکنان حوزه سلامت لرستان در سخنانی با اشاره به ولادت حضرت علی(ع) اظهار داشت: حضرت علی(ع) افتخارات منحصر به فردی دارد چرا که ایشان تنها کسی بوده که در کعبه به دنیا آمد، اولین کسی بوده به اسلام ایمان آورد و کسی به اندازه این امام بزرگوار در راه خدا جهاد نکرده است.

سلامت شرط اولیه سعادت و خوشبختی انسان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: هر جا سلامت وجود داشته باشد ریشه آن خداست و مبدا و مقصد نیز سلامت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه سلامت مقدمه ای برای کمال انسان است تصریح کرد: سلامت مقدمه ای برای رشد و بالندگی جسم و روح است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه سلامت شرط اولیه سعادت و خوشبختی انسان است عنوان کرد: در این راستا در برابر سلامت جسم و روح ما مسئولیت هایی بر عهده داریم.

وی با بیان اینکه خداوند نظام تکوین را در نظام احسن قرار داده است افزود: چیزی که نظام سلامت را به خطر می اندازد عیب و نقص وارد کردن به نظام خلقت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: اگر می خواهیم که سلامت حفظ شود باید نظام احسن را حفظ کنیم.

پزشکان فقط نسخه نویس شده اند

آیت الله میرعمادی همچنین با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم که سلامت حفظ شود باید به اصلاح رفتار، کردار و اخلاق بپردازیم بیان داشت: رفتار و کردار جامعه بر سلامت جامعه اثر دارد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دست اندرکاران امر سلامت باید جامع نگر باشند و نه جزء نگر ادامه داد: متاسفانه امروز ما می بینیم که برخی پزشکان فقط نسخه نویس شده اند و این در حالیست که پزشک باید دنبال تضمین سلامت، آگاهی بخشی و ... در جامعه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پزشکان باید سفیران سلامت در جامعه باشند تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیشرفتهای پزشکی و همچنین اجرای طرح تحول سلامت است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکحه در این راستا پزشکان مسئولیت سنگینی بر دوش دارند افزود: پزشکان باید به سلامت جسم و روان جامعه توجه ویژه ای داشته باشند.

لزوم استفاده از فرصت استثنایی طرح تحول سلامت در لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصل پیشگیری در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون شاهد هزینه شدن اعتبارات در حوزه درمان هستیم و این در حالیست که اعتبارات حوزه پیشگیری پایین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دستور دین اسلام بر پیشگیری است عنوان کرد: هیچ دینی به اندازه دین اسلام در حوزه پیشگیری تاکید و دستور ندارد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اجرای طرح تحول سلامت گام اساسی برای ارتقا سلامت جامعه به خصوص در استانهای محرومی برای لرستان یک فرصت استشنایی است عنوان کرد: ما در استان باید از این فرصت نهایت بهره را بگیریم.

وی بر لزوم جذب نیروی متخصص، تجهیزات پزشکی، ایجاد زیرساختهای سلامت و ... با استفاده از اجرای طرح تحول سلامت در لرستان تاکید کرد.