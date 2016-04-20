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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

دبیر هیئت فوتبال استان قزوین:

مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال در قزوین برگزار می شود

مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال در قزوین برگزار می شود

قزوین- دبیر هیئت فوتبال استان قزوین گفت: به منظور ساماندهی فعالیت های رشته فوتبال بزودی مجمع انتخاباتی هیئت در قزوین برگزار می شود.

اکبر سکاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر لحظه که اداره کل ورزش و جوانان، صلاحیت کاندید ها را اعلام کند، هیئت می تواند مجمع را با هماهنگی فدراسیون برگزار کند.

وی افزود: برای انتخابات هیئت ۹ نفر کاندید شده اند که هنوز صلاحیت هیچ یک از آن ها تایید نشده است.

دبیر هیئت فوتبال استان قزوین گفت: در این انتخابات ۲۱ عضو مجمع از رئیس فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان، ۲ نماینده مربیان، ۲ نماینده داوران، ۲ نماینده ورزشکاران، ۵ نماینده باشگاه داران، ۶ هیئت شهرستانی، نماینده آموزش و پرورش، نماینده هیئت ورزش های روستایی می توانند در انتخابات حضور داشته باشند.

هیئت فوتبال استان پس از کناره گیری سعید آگشته از ریاست هیئت، پنج ماهی است بصورت سرپرستی و بر عهده حسین باجیوند اداره می شود.
 

 

کد مطلب 3603950

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