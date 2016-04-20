مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال در قزوین برگزار می شود

اکبر سکاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر لحظه که اداره کل ورزش و جوانان، صلاحیت کاندید ها را اعلام کند، هیئت می تواند مجمع را با هماهنگی فدراسیون برگزار کند.

وی افزود: برای انتخابات هیئت ۹ نفر کاندید شده اند که هنوز صلاحیت هیچ یک از آن ها تایید نشده است.

دبیر هیئت فوتبال استان قزوین گفت: در این انتخابات ۲۱ عضو مجمع از رئیس فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان، ۲ نماینده مربیان، ۲ نماینده داوران، ۲ نماینده ورزشکاران، ۵ نماینده باشگاه داران، ۶ هیئت شهرستانی، نماینده آموزش و پرورش، نماینده هیئت ورزش های روستایی می توانند در انتخابات حضور داشته باشند.

هیئت فوتبال استان پس از کناره گیری سعید آگشته از ریاست هیئت، پنج ماهی است بصورت سرپرستی و بر عهده حسین باجیوند اداره می شود.

