به گزارش خبرگزاری مهر، سه نمایش جدید مناسبتی با موضوع بزرگداشت سعدی، ولادت امام علی (ع) و بزرگداشت شیخ بهایی در روزهای پایانی هفته روی آنتن رادیو نمایش می رود.

نمایش رادیویی «گلستان زندگی» به نویسندگی هاجر کوشکی به مناسبت بزرگداشت روز سعدی از رادیو نمایش پخش می شود که کارگردانی آن را مینو جبارزاده بر عهده دارد.

در این نمایش هنرمندانی چون ناهید مسلمی، شیرین سپه راد، بهرام سروری نژاد، علی میلانی، میرطاهر مظلومی، شیوا رفیعیان، محمد یگانه و مونا صفی به ایفای نفش پرداخته اند.

«گلستان زندگی» به تهیه کنندگی شهلا نیساری، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت نرگس موسی پور ساعت ۱۴:۳۰ امروز روی آنتن رادیو نمایش می رود.

همچنین به مناسبت ولادت امام علی (ع) نمایش رادیویی «وقتی که نوشتم باورت کردم» به نویسندگی سعید تشکری، پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۲:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود که به فرازی از زندگی آن امام بزرگوار می پردازد.

این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، کارگردانی رامین پورایمان، صدابرداری حیدر صفدری و افکت نازنین حسن پور در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است و هنرمندانی چون مهدی نمینی مقدم، محمدرضا علی، مهرداد عشقیان، مهرخ افضلی، احمد لشینی و مجید همزه در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

همچنین علاقه مندان به زندگی شیخ بهایی می توانند روز جمعه سوم اردیبهشت ماه ساعت ۱۲:۱۵ شنونده نمایش «دوست من بهاءالدین» از رادیو نمایش باشند.

این نمایش به نویسندگی سعید تشکری و با هنرمندی محمد آقامحمدی، ایوب آقاخانی، احمد گنجی، مهدی صباغی، امیرفرحان نیا و به کارگردانی بهرام سروری نژاد، تهیه کنندگی شهناز دهکردی، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است که به قسمت هایی از زندگی شیخ بهایی می پردازد.

زندگی چهره ماندگار ریاضی شنیدنی می شود

برنامه «فرزانگان» رادیو فرهنگ پنجشنبه ۲ اردیبهشت میزبان علیرضا مدقالچی چهره ماندگار ریاضی در سال ۱۳۸۹ خواهد بود و با وی گفتگوی مفصلی درباره دستاوردهایش دارد.

این برنامه که به معرفی چهره های ماندگار علمی و فرهنگی ایران اختصاص دارد، پنجشنبه ها ساعت ۲۱ با اجرای محمود اسعدی استاد دانشگاه پخش می شود و این هفته میزبان علیرضا مدقالچی خواهد بود تا درباره زندگی و آثار استاد و همچنین دستاوردهای علمی و پژوهشی وی گفتگو کند.

برنامه «فرزانگان» به تهیه کنندگی جعفر حسینی را از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ بشنوید.