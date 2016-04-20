به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن در خصوص آخرین شرایط تمرینات خود در روسیه تصریح کرد: شروع سختی را در سوچی روسیه داشتم. فشار بالای تمرینات در افریقا و تهران کمی آزارم می دهد و دچار آسیب دیدگی شده ام . البته من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم چون این درد، دردی قدیمی است. یادم می آید تازه از بند آسیب دیدگی در آسیا رها شده بودم و در لندن به شانه ام تیپ چسبانده بودم و با همان وضعیت هم مدال گرفتم. موفقیت یک ورزشکار، بستگی به همه عوامل دارد که مهمترین آن سلامت جسمی اوست. به لطف خدا این مشکل را هم در حال حاضر با فیزیوتراپی درمان می کنم و باید مدارا کنم تا برای مسابقات شیراز خودم را محک می زنم. مسابقه خوبی را پیش بینی میکنم و دو ست دارم تا برادران صمیمی هم باشند تا رقابت خوب داشته باشیم.

دارنده مدال سه مدال طلای بازی های آسیایی تاکید کرد: خبر کسب سهمیه محمود صمیمی خوشحالم کرد، چرا که باعث افتخار من است که هموطنم هم در لیست پرتاب های المپیک است. محمود لیاقتش را داشت که در المپیک حضور داشته باشد. البته منتظرم تا خبر کسب سهمیه محمد را هم بشنوم و در المپیک با سه پرتابگر دیسک ایرانی ظرفیت دو و میدانی ایران را به رخ همه بکشیم. من پیش بینی می کنم که سه تا چهار سهمیه دیگر هم بگیریم و با تعداد قابل توجهی نسبت به سایر رشته های ورزشی که نماینده ایران هستند در ریو حاضر شویم که این موضوع باعث افتخار دو و میدانی است.

حدادی تصریح کرد: شرایط خوب و مساعدی برای کسب سهمیه المپیک ریو در دو و میدانی فراهم شده است. تمام دغدغه های مجید کیهانی حضور پرشور دو و میدانی کاران در المپیک است. او دو و میدانی را ورزش اول المپیک می داند و این در حالی است که بعضی ها این موضوع را هنوز نتوانسته اند درک کنند. اینکه گران ترین بلیط بازیهای المپیک مختص ورزش دو و میدانی است نشانگر اهمیت همین موضوع است. هرکسی که نتواند سهمیه بگیرد خودش ضرر کرده است. تا جایی که می دانم شرایط خوبی نظیر جذب مربی خوب، ماساژور، اردو و سایر حمایت ها برای ملی پوشان دو و میدانی صورت گرفته است و تنها همت می خواهد تا مسافر ریو شد.

رکورد دار پرتاب دیسک آسیا در پایان افزود: امیدوارم تا تعداد سهمیه های دو و میدانی هرچه بیشتر افزایش یابد. این امر به قدری اهمیت دارد که نشانگر ظرفیت و پتانسیل دو و میدانی نسبت به سایر رشته هاست. امیدوارم تا موفقیت روز افزون شامل حال همه قهرمانان دو و میدانی شود. خانواده دو و میدانی حقش فقط یک مدال در المپیک نیست.