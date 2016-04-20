به گزارش خبرنگار مهر، محمد قادری تفرشی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش غلبه بر دیابت که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در سالن شهید طحانی این منطقه برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت امیرالمومنین علی(ع) و روز پدر اظهار داشت:سلامت در دو بخش جسمانی و روحانی قابل تعریف است و در صورت عدم ابتلا به بیماری های جسمی و روحی، مسیر رشد و تکامل به نحوی اصولی و متعادل تری طی می شود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد افزود:با عنایت به محوریت بیماری دیابت در هفته سلامت، نقش تغذیه در مقابله با این عارضه بسیار حائز اهمیت است و این امر خطیر یکی از مولفه های تأثیرگذار در سلامت انسان به شمار می رود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد: طی تحقیق و بررسی که بصورت میدانی در مدارس این شهرستان انجام شده، به این جمع بندی رسیدیم که قریب به ۷۰ درصد از دانش آموزان منطقه، بدون صرف صبحانه در کلاس های درس حاضر می شوند.

تفرشی گفت:در چنین شرایطی انتقال و یادگیری مفاهیم علمی با نارسایی و خلل هایی مواجه می شود زیرا این شرایط، تعادل ذهنی و جسمی دانش آموز را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود:طبیعتا دانش آموزی که توان راه رفتن، نشستن و تمرکز ندارد و از شادابی کافی برخوردار نیست، در آموزش پذیری و یادگیری عمیق و اصولی دچار مشکل خواهد شد.

تفرشی گفت:در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا، صبح ها قند خون دانش آموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت مساعد بودن این امر، امکان حضور دانش آموز در سر کلاس درس فراهم می شود و این موضوع موید اهمیت وعده صبحانه در نظام آموزشی کشور های پیشرفته است.

طرح سپنگری به دلیل ضعف مالی با خلل هایی مواجه شده است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملارد گفت:برای ایجاد حداکثر آمادگی در ابعاد جسمی و روحی دانش آموزان، طرحی تحت عنوان سپنگری در این منطقه اولویت گذاری شد.

وی در تشریح این طرح بیان داشت:عنوان اطلاق شده به این طرح مخفف واژه های سبزی، پنیر، نان، گردو، رطب و یک لقمه دانش آموزی سالم است که به دلیل ضعیف بودن بضاعت مالی خانواده ها، به نحو شایسته ای محقق نشد.

قادری تفرشی گفت:نقش تغذیه در سلامت انسان غیر قابل انکار است و حصول این امر با تغذیه های سنتی به نحوی مطلوب امکان پذیر خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:در طیف فرهنگیان نیز موضوع سلامت بسیار حائز اهمیت است که باید برای حفظ و تقویت، طراوت و شادابی معلمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود:شش سال پیش تنها پنج تا شش نفر از فرهنگیان این شهرستان دچار بیماری های خاص بودند، اما امروز شاهد هستیم که این امر با افزایش قابل توجهی همراه شده و در حال حاضر ۳۸ نفر از معلمان با بیماری های وخیم و خاص مواجه هستند.

با توزیع کنندگان چیپس و پفک در مدارس ملارد برخورد خواهد شد

مدیر آموزش و پرورش ملارد با اشاره به لزوم پرهیز دانش آموزان از اقلام خوراکی مضر همچون چیپس، پفک و... گفت:تغذیه سالم یکی از اولویت های ما در مدارس این شهرستان است و برای تحقق این امر اقدامات نظارتی لازم در حد توان و امکانات موجودی لحاظ خواهد شد.

وی افزود:سلامت دانش آموزان ارتباط تنگاتنگی با سلامت غذایی دارد و در همین ارتباط تلاش کرده ایم با لحاظ کردن توصیه های لازم به مراکز ومدارس آموزشی، زمینه توزیع اقلام خوراکی نامبرده را که برای سلامت محصلان مخاطره آمیز است را در مراکز آموزشی این شهرستان از بین بیریم.

قادری تفرشی گفت:متأسفانه علیرغم تأکیدات بسیار، شاهد هستیم که در برخی از مدارس، این امر به نحو شایسته ای رعایت نمی شود و در نظر داریم از این پس با توزیع کنندگان چیپس و پفک در واحدهای آموزشی شهرستان ملارد، برخوردهای قانونی را اعمال کنیم.