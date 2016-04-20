سروش طبسی نماینده سایت سینما تیکت درباره برخی مشکلات برای رزرو بلیت‌های سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته تنها رزرو بلیت برای خبرنگاران و منتقدان با مشکل همراه بود، آن هم به این دلیل که اطلاعات آنها به دست ما نرسیده بود تا بتوانیم آن را وارد سایت کنیم، اما این مشکل شب گذشته برطرف شد و اهالی مطبوعات و منتقدان می‌توانند بدون مشکل بلیت فیلم های مورد نظر خود را رزرو کنند.

وی تاکید کرد: اگر مشکل از سایت بود، رزرو بلیت برای باشگاه هواداران نیز با مشکل همراه بود که این اتفاق رخ نداد.

نماینده سایت سینما تیکت در کاخ جشنواره توضیح داد: ۸۷۲ نفر برای روز اول از طریق سایت بلیت رزرو کردند که بیشتر بلیت ها برای فیلم های ایرانی فروخته شده است.

طبسی در پایان گفت: در روز اول فیلم هایی چون «متولد ۶۵»، «گاو»، «پل خواب» و «نفس» از فروش بیشتری برخوردار بود.

خبرنگاران می‌توانند با درج کد روی کارت‌شان در بخش نام کاربری و رمز عبور وارد بخش رزرو بلیت فیلم فجر شوند.