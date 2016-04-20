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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

مدیر کل آموزش و پرورش:

 ۷ هزار دانش آموز استان کردستان تحت پوشش مدارس شبانه روزی هستند

 ۷ هزار دانش آموز استان کردستان تحت پوشش مدارس شبانه روزی هستند

سنندج - مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت: در حال حاضر هفت هزار دانش آموز استان تحت پوشش مدارس شبانه روزی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی ظهر چهارشنبه در جشنواره استانی حامیان مدارس شبانه روزی بخش خصوصی استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: این تعدا دانش آموز در ۱۵۳ مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در مجموع ۲۰۰ خیر نیک اندیش از دانش آموزان مقطع شنبانه روزی حمایت می کنند و این نشان از ارزش و جایگاه تحصیل در جامعه اسلامی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: آموزش پایه یکی از هفت شاخص توسعه جامعه است و هر کشوری که به آموزش و پرورش توجه کند در عرصه های مختلف به پیشرفت دست می یابد.

قربانی یادآور شد: ایجاد فرصت های برابر و عدالت آموزشی اهتمام و برنامه دولت در کلیه مناطق کشور است و در همین راستا به مدارس با یک دانش آموز نیز در سطح استان معلم اختصاص یافته و همه دانش آموزان لازم التعلیم از نعمت تعلیم و تربیت برخوردارند.

وی با اشاره به زنگ خطر ترک تحصیل برخی از دانش آموزان به علت مشکلات مختلف به ویژه در دوره متوسطه دوم، بر ضرورت همکاری و همراهی خیرین نیک اندیش در راستای تامین امکانات آموزشی در سطح مناطق محروم و روستایی تاکید کرد و ادامه داد: با دایر شدن مدارس شبانه روزی و تامین سرویس های ایاب و ذهاب بخشی از مشکلات دانش آموزان در دوره متوسطه برطرف می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت: وضعیت مدارس شبانه روزی استان و اقدامات انجام شده در طی چند سال اخیر در راستای توجه به این مدارس خوشبختانه شرایط را به نسبت سالهای گذشته برای دانش آموزان بهتر کرده است.

قربانی اظهار داشت: سرانه اختصاص یافته کفاف هزینه های مدارس شبانه روزی را نمی کند و کمک خیرین در این زمینه بسیار ضروری است.

قربانی افزود: هزینه های اختصاص داده شده به مدارس شبانه روزی با هزینه سایر دانش آموزی استان برابری می کند و از لحاظ پوشش دانش آموزان در این مدارس چالش استان بیشتر در خصوص جذب دانش آموزان دختر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه علم و دانش در دین مبین اسلام و دیدگاه بزرگان دین اشاره کرد و یادآور شد: اولویت اول کشور و همچنین رسالت و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: اجر حمایت از دانش آموزان مناطق محروم از ساخت مدرسه بیشتر است و اولویت خیرین باید در درجه اول حمایت از دانش آموزان محروم و کمک به ادامه تحصیل افراد نیازمند باشد.

قربانی گفت: قطعا از بین همین دانش آموزان افرادی موثر تربیت و به جامعه خدمت می کنند و مایه سر بلندی و عزت کشور اسلام می شوند.

کد مطلب 3603965

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