امضاي 11 يادداشت تفاهم و قرارداد بين ايران و ونزوئلا

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، هوگو چاوز پس از بدرقه رسمي محمود احمدي نژاد ، در ساختمان نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران حضور يافت و به همراه همتاي ايراني خود 11 سند همكاري را امضا كردند.

يادداشت تفاهم تشكيل شركت مشترك مسكن، يادداشت تفاهم آموزش و زمينه پتروشيمي، يادداشت تفاهم همكاري در زمينه اكتشاف و استخراج نفت بين پتروپارس و سوپ، يادداشت تفاهم همكاري نفتي بين وزارتخانه هاي نفت دو كشور، يادداشت تفاهم آموزش در زمينه نفت ، يادداشت تفاهم همكاري هاي هواپيمايي، يادداشت تفاهم بهداشت و دارو، يادداشت تفاهم همكاري در زمينه محيط زيست ، يادداشت تفاهم تاسيس كارخانه توليد قالب هاي صنعتي در ونزوئلا و ازجمله اسناد امضا شده بين هيات هاي عاليرتبه ايران و ونزوئلا بود.

همچنين روساي جمهوري ايران و ونزوئلا قراردادي در زمينه تاسيس شركت دوچرخه سازي و قصدنامه تاسيس شركت مشترك دارويي را امضا كردند.

اين گزارش تصريح مي كند: در پايان جلسه امضاي يادداشت تفاهم و قرارداد بين روساي جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا، چاوز و احمدي نژاد در يك نشست خبري در جمع نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي سخن گفتند.