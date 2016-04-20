المپیاد زبان و ترجمه فارسی در اوکراین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، المپیاد سراسری زبان و ترجمه فارسی، با حضور پروین معظمی گودرزی، مسؤل بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، دکتر آنا بوچارنیکوا، مسئول برگزاری المپیاد، دکتر تاتیانا مالنکا، رئیس کرسی خاورمیانه، دکتر اولنا مازه پوا، مدیر گروه زبان فارسی و رئیس هیأت داوران المپیاد، دکتر سوسن جبری، مدرس زبان و ادبیات فارسی اعزامی از ایران و نمایندگانی از دانشگاه زبان شناسی، آکادمی سازمان امنیت اوکراین، دانشگاه اوکراین و دانشگاه ملی لویف، روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین سالجاری در دانشگاه ملی شفچنکو شهر کی يِف اوکراین، برگزار شد.

این المپیاد دو روزه دانشجویی، با برگزاری پنج آزمون با موضوعات: «ترجمه لغات و اصطلاحات رایج»، «ترجمه کتبی متن روزنامه ای از اوکراینی به فارسی»، «ترجمه شفاهی سخنرانی فارسی به اوکراینی»، «ترجمه کتبی متن ادبی از فارسی به اوکراینی»، «ترجمه شفاهی متون روزنامه ای از اوکراینی به فارسی» و با اعلام برگزیدگان، پایان یافت.

بر این اساس، خانم سوتلانا سوپیلنیاک، دانشجوی سال سوم دانشگاه شفچنکو، مقام اول و آقای آنتون توگای، دانشجوی سال چهارم دانشگاه شفچنکو، مقام دوم المپیاد را کسب کردند. همچنین خانم کاترینا دروسنکو از دانشگاه شفچنکو و خانم آلوینا تروفیمچوک از دانشگاه اوکراین، مقام سوم را به طور مشترک کسب کردند.

مقام چهارم این المپیاد نیز به صورت مشترک به خانم دارینا کلومییتس از دانشگاه شفچنکو و خانم آناستاسیا نابوکواه از دانشگاه زبان شناسی شهر کی یف، تعلق گرفت.

این المپیاد دانشجویی که با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه ملی شفچنکو در محل این دانشگاه در شهر کی یِف، برگزار شد با اهداء جوایزی از سوی بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین به برگزیدگان المپیاد، خاتمه یافت.