کسی فکر نمی کرد ایران قهرمان تکواندو آسیا شود/ شاهکار کردیم

سید نعمت خلیفه با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: روزهای سختی را پشت سرگذاشتیم و با وجود زمان کمی برای آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات در اختیار داشتیم ولی سخت تلاش کردیم و خوشحالم که مزد زحمات خود را گرفتیم.

وی ادامه داد: ایران دوره قبل در مسابقات ۲۰۱۴ ازبکستان قهرمان آسیا شده و بار روانی ناشی از دفاع از عنوان قهرمانی روی این تیم سنگینی می کرد. همین موضوع کار من و پیام خانلرخانی را در راه آماده سازی دو چندان سخت کرده بود ولی ما به توانایی این نفرات اعتقاد داشتیم و نتیجه اعتماد به جوانان را نیز گرفتیم.

سرمربی تیم ملی افزود: تیم جوانی را در اختیار داشتیم که با میانگین سنی ۱۸ راهی مسابقات شد ، برخی از این نفرات اولین بار حضور در چنین میدان بزرگی را تجربه می کردند ولی به خوبی توانستند بر جو مسابقات غلبه کرده و رقابتهای سطح بالایی را به نمایش بگذارند.

خلیفه با اشاره به اینکه حضور ۵ تکواندوکار در فینال یک رکورد محسوب می شود اظهار داشت:تک تک اعضای تیم ما در این موفقیت بزرگ سهیم بودند. از پوریاعرفانیان گرفته تا سایر اعضای تیم که با کسب مدال باعث شدند تا با دفاع از عنوان قهرمانی افتخار تاریخی و به یادمادنی را برای تکواندو ایران ثبت کنیم.

وی افزود: کمتر کسی در داخل ایران پیش بینی می کرد این تیم حتی نتیجه بگیرید ، رفتن رو سکوی قهرمانی که محال بود ولی با امید خدا و توجه ویژه به جوانان با آتیه ثابت کردیم که رسیدن به قهرمانی با این که ستاره ای در اختیار ندارد شدنی است. این قهرمانی را به خانواده بزرگ و پرافتخار تکواندو ایران تقدیم می کنم.

سرمربی تیم ملی تکواندو در خصوص انتخاب به عنوان بهترین مربی آسیا هم گفت: این عنوان متعلق به همه مربیان شایسته ایرانی است. من به همراه پیام خانلرخانی تیم ملی را برای کسب این عنوان با ارزش آماده کردیم و هر دو با هم به این مهم دست يافتیم.

تیم ملی تکواندو ایران با کسب سه مدال طلا و دو نقره عنوان قهرمانی بیست و دومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کرده است.