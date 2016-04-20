به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اعضای هیأت مذاکره کننده سوری به ریاست «بشار الجعفری» لحظاتی قبل وارد مقر سازمان ملل متحد در ژنو شدند.

بر اساس این گزارش، قرار است اعضای این هیأت ساعتی بعد با «رمزی عزالدین رمزی» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کنند.

این در حالی است که اعضای هیأت مذاکره کننده سوری روز گذشته با دی میستورا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو دیدار و گفتگو کرده بودند.

گفتنی است، «بشار الجعفری» رئیس هیات مذاکره کننده دولت سوریه در مذاکرت ژنو شب گذشته گفته بود: علیرغم اعلام هیات عالی مذاکرات مخالفان سوری مبنی بر تعلیق مشارکت خود در این مذاکرات، مذاکرات ژنو می تواند با دیگر گروه های مخالف سوری ادامه داشته باشد.

الجعفری همچنین تصریح کرده بود: مخالفان سوری در احتکار هیات عالی مذاکرات که در ریاض تشکیل شده است، نیستند. اگر آنها می خواهند مذاکرات را تحریم کنند می توانند این کار را بکنند، این امر مشکل بزرگی برای ما نیست چرا که آنها تنها نمایندگان مخالفان سوری نیستند.